Una nueva tecnología permite incorporar los datos del ciclo menstrual al entrenamiento

La cofundadora y CEO de FEMotion, Elia García Cañabate, ha presentado en el II Congreso Nacional Red de Líderes, celebrado en Pamplona bajo el lema ‘Liderazgo femenino que transforma el deporte’, una nueva herramienta tecnológica que permite incorporar los datos del ciclo menstrual al entrenamiento deportivo de alto rendimiento para prevenir lesiones y mejorar la salud de las mujeres atletas.

La exguardameta profesional de balonmano ha explicado que esta tecnología se basa en un biosensor intravaginal que mide la temperatura corporal cada cinco minutos, un total de 288 veces al día.

Según ha indicado la exdeportista madrileña, el ciclo menstrual viene acompañado de un cambio de temperatura de unas décimas de grado, y gracias a este sensor se puede determinar con un 99% de exactitud en qué fase del ciclo se encuentra la mujer que lo lleva.

Este indicador, junto a otros datos como el aporte calórico y la carga de entrenamiento, permite establecer la necesidad cambios en el propio entrenamiento o en la nutrición, e, incluso, puede detectar patrones tempranos de enfermedad.

García Cañabate ha comentado que, en toda su carrera deportiva, “no se mencionó el ciclo ni una vez; es que no se hablaba de eso, no se tenía en cuenta”. “Y muchas veces te bajaba la regla y ese día te tocaba sacar la repetición máxima en el gimnasio de sentadillas o tenías que hacer sprint, y no se tenía para nada en cuenta”, ha apuntado.

Las mujeres, remarca, “somos cíclicas; nosotras no somos constantes a nivel hormonal. Y estos cambios hormonales hacen que a nivel fisiológico, biológico, estructural, tengamos muchísimos cambios, incluso hay más riesgo de lesión en alguna fase del ciclo que en otra“.

“A nivel individual sí que se puede adaptar y optimizar muchísimo el entrenamiento”, concluye.

El desarrollo de la tecnología

García ha indicado que la técnica está en fase piloto con la colaboración de distintos clubes deportivos: “Tenemos mucha data y mucha información de mujeres porque este dispositivo viene usándose en mujeres para fertilidad desde hace mucho tiempo. La parte referente al ciclo la tenemos, lo que estamos haciendo ahora es desarrollar y hacer mucha investigación para ver cómo lo ajustamos al deporte”.

El objetivo es que “de aquí a unos 5 o 10 años no se conciba lo que es el deporte femenino sin tener en cuenta el ciclo de la mujer”, ha subrayado Elia, que fue jugadora del HBC Kingersheim, MTV Altlandsberg, Thüringer HC y HC Leipzig, entre otros equipos.

La exatleta ha declarado que, aunque a ella no le ha ocurrido, “el drama más grande de muchas atletas a largo plazo es tener un ciclo dañado, que tiene consecuencias muy graves”. En su caso, lo que sí ha sufrido han sido dos fracturas de ligamento cruzado que le han hecho pasar dos veces por el quirófano, además de una rotura de menisco.

“No me puedo aventurar a decir que todo eso fue por el ciclo, porque no hay estudios”, pero ahora “tenemos ciertos indicadores que indican que, en base al momento del ciclo, las mujeres tenemos mucho más riesgo de lesiones de rodilla”.

De haber hecho las cosas de otra manera, no sabe si “tendría las rodillas que tengo a día de hoy”, pero “lo que sí que puedo decir es que me hubiese gustado mucho que esa información hubiese formado parte de nuestra realidad“, asegura.

“Creo que ahí podemos hacer un gran cambio y a mí me encantaría ver a las jóvenes atletas de esta generación y todas las generaciones venideras sin tener que elegir entre rendimiento y salud“, ha destacado García, quien ha pedido a la sociedad que “entienda que hay una mujer detrás de la atleta” y que la atleta, una vez que deja de serlo, “sigue siendo mujer y sigue existiendo”.