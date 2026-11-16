Argentina registra más de 240 feminicidios entre enero y octubre de 2026

Argentina ha registrado más de 240 feminicidios entre enero y octubre, según informes recabados por EFE, de organizaciones defensoras de la vida y los derechos de las mujeres de este país suramericano, donde solo en octubre se ha producido un crimen machista cada quince horas.

El Observatorio Lucía Pérez -que toma su nombre de la víctima que movilizó en Argentina el primer ‘Paro Nacional de Mujeres en el país’- ha contabilizado en los primeros diez meses del año, 243 feminicidios, el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven ha registrado 242, La Casa del Encuentro ha anotado 240 y MuMulá, 239.

Las cuatro organizaciones citadas han coincidido en que octubre fue el mes más letal, con 48, 39, 43 y 36 víctimas, según cada uno de sus reportes. De acuerdo con las cifras de la primera de ellas, el Observatorio Lucía Pérez, esto supone un asesinato cada quince horas.

Falta de registro oficial y recortes en políticas de prevención con Milei

Las cifras dispares responden a la falta de un conteo riguroso oficial, por lo que son las organizaciones las que van sumando casos, con el uso de diferentes metodologías, pero sí han coincidido en que se produjo un retroceso de las políticas públicas de prevención por la desfinanciación de esos programas y el cierre del Ministerio de las Mujeres por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei, que ha asumido en diciembre de 2023.

También han coincidido en que hay subregistros, es decir, las víctimas podrían ser más.

Cifras de feminicidios según los observatorios

Según La Casa del Encuentro, un 55 % de los agresores son parejas o exparejas de las víctimas y un 66 % de los asesinatos han ocurrido en sus viviendas. La organización agrega que 282 hijos e hijas quedaron sin madre, más de la mitad menores de edad, al dar cuenta de un total de 465 intentos de feminicidio.

MuMaLá ha registrado 728 intentos de feminicidio y, según su informe, un 61 % de los asesinatos fue cometido por parejas, exparejas o familiares, y un 59 % ocurrió en las viviendas de las víctimas. De acuerdo con este colectivo, un total de 179 niñas, niños y adolescentes perdieron a sus madres.

El Gobierno argentino no cuenta con un registro propio de feminicidios, pero sí la Corte Suprema argentina, que elabora un informe anual de feminicidios a partir de causas judiciales y que ha contabilizado doscientas víctimas directas en 2025, el 12,3 % menos que el año anterior.

“Los feminicidios aumentan mientras el Gobierno de Milei profundiza el desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar las violencias de género”, ha advertido el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.