Kast justifica su voltereta tras homenaje a Ho Chi Minh: “Quien habló era el candidato”

El Presidente José Antonio Kast defendió este lunes su decisión de depositar una ofrenda floral en el mausoleo de Ho Chi Minh, durante su visita oficial a Vietnam, pese a que años atrás calificó al líder revolucionario de “asesino en serie” y cuestionó duramente a la expresidenta Michelle Bachelet por realizar el mismo homenaje.

En medio de su gira por Asia, el Mandatario abordó la contradicción entre sus declaraciones anteriores y el gesto diplomático que protagonizó en Hanói, argumentando que sus responsabilidades actuales como jefe de Estado son distintas de las que tenía cuando era candidato presidencial.

“Quien habló en ese momento era el candidato. Hoy día represento una nación y como gobernante de una nación me debo a las relaciones de Estado”, afirmó Kast.

La explicación se produjo después de que resurgieran sus cuestionamientos a Bachelet, quien durante una visita oficial a Vietnam también depositó una ofrenda floral en el mausoleo de Ho Chi Minh.

En aquella oportunidad, Kast criticó públicamente a la entonces Mandataria por rendir homenaje al líder comunista vietnamita, al que calificó de “asesino en serie”.

Ahora, como Presidente de la República, defendió su participación en la misma ceremonia, argumentando que las relaciones diplomáticas deben mantenerse al margen de las diferencias políticas que puedan existir entre los gobernantes.

Para explicar su posición, Kast mencionó una conversación que sostuvo con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien reconoció mantener diferencias ideológicas.

“Esto fue algo que me comentó también en su momento el presidente Lula, con el cual tuvimos diferencias desde el punto de vista político, pero tanto él como yo dijimos que las relaciones de Estado no se confunden con lo que uno puede haber dicho de candidato”, señaló.

El jefe de Estado insistió en que su prioridad durante la visita es fortalecer los vínculos diplomáticos y económicos con Vietnam, independientemente de sus posiciones anteriores respecto del régimen político de ese país.

“Hoy día nuestra ocupación es generar las mejores relaciones posibles con la República Socialista de Vietnam, con sus más altas autoridades, por el bien de nuestros compatriotas y también por el bien de esta nación. Una nación que ha demostrado que se puede salir adelante más allá de las diversas crisis que se pueden haber enfrentado”, sostuvo.

En esa línea, recordó que Chile y Vietnam mantienen relaciones diplomáticas desde 1971, destacando su continuidad a través de administraciones de distintos sectores políticos.

“La prueba de la relación estable en el tiempo es que Chile abrió sus relaciones diplomáticas con Vietnam en el año 1971 y han perdurado de manera ininterrumpida hasta el día de hoy”, afirmó.

El Mandatario concluyó su explicación reivindicando su papel como representante del Estado chileno, por sobre sus opiniones políticas anteriores.

“Y yo me siento orgulloso de representar a nuestra nación y por eso hice el énfasis que esta es una visita de Estado, no es la visita de un gobierno ni de un candidato”, agregó.

Las declaraciones de Kast marcan un contraste con la postura que mantuvo frente al homenaje realizado por Michelle Bachelet, cuando utilizó ese mismo gesto diplomático para cuestionar a la exmandataria.

Defiende a Rabat

Durante sus declaraciones desde Asia, Kast también abordó otro de los asuntos que enfrenta su administración: la acusación constitucional presentada por la oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados tomará conocimiento formal del libelo ingresado el jueves pasado, en una ofensiva que constituye la primera acusación constitucional contra un ministro del actual Gobierno.

La oposición busca reunir los votos necesarios para que la iniciativa prospere y apuesta especialmente por conseguir el respaldo de parlamentarios del Partido de la Gente.

Frente a ese escenario, Kast reiteró su apoyo al titular de Justicia y descartó que existan fundamentos constitucionales para removerlo del cargo.

“En esto yo he sido bastante claro desde un inicio y lo señalé directamente. El responsable soy yo. Aquí no hay una responsabilidad de infracción a la ley ni constitucional y así lo han reconocido también juristas constitucionalistas de las distintas corrientes políticas y también de corrientes del derecho”, aseguró.

El Presidente reconoció que los parlamentarios tienen atribuciones constitucionales para fiscalizar al Ejecutivo y presentar acusaciones contra sus autoridades, pero insistió en que la ofensiva contra Rabat carece, a su juicio, de fundamentos jurídicos.

“Los parlamentarios tienen la libertad de ocupar cada una de las herramientas que la Constitución les entrega para plantear inquietudes, para cuestionar acciones del gobierno”, sostuvo.

Finalmente, el Mandatario reafirmó su decisión de mantener al secretario de Estado en el gabinete, dejando en manos de los legisladores la evaluación de la acusación.

“El ministro presenta todo mi respaldo y cada parlamentario tiene que juzgar respecto de la Constitución, respecto de las leyes y también en conciencia”, concluyó.