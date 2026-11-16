Senador Daniel Núñez exige al Gobierno dar a otros manifestantes el mismo trato que a los camioneros

El senador del Partido Comunista por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez, cuestionó la respuesta del Gobierno del Presidente José Antonio Kast frente al paro de camioneros y planteó que el trato otorgado a los transportistas debe extenderse a otros sectores sociales que decidan movilizarse para exigir soluciones a sus demandas.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el parlamentario criticó que el Ejecutivo haya terminado cediendo ante la presión de los gremios del transporte, después de una paralización que afectó las carreteras y generó perjuicios económicos.

“Kast ha querido instalar el miedo en la gente, el miedo para quienes protestan, se manifiesten, y hoy día eso se rompió porque cedió ante todo un sector social que se movilizó, que desestabilizó al país con sus manifestaciones, que paralizó vías por esa vía, provocó prejuicio económico y no le pasó nada”, sostuvo.

A partir de esa evaluación, Núñez emplazó al Gobierno a mantener el mismo criterio frente a futuras movilizaciones de otros sectores. “Entonces, bueno, ese mismo trato tiene que tenerse con otros sectores que se manifiesten”, afirmó.

Sus declaraciones se producen luego de que el Ejecutivo alcanzara un acuerdo con los principales gremios camioneros, tras varios días de movilizaciones motivadas por el aumento de los precios de los combustibles.

Las estimaciones entregadas sobre el costo fiscal de las medidas fluctúan entre US$500 millones y US$900 millones.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la negociación y aseguró que el Gobierno logró resolver el conflicto mediante el diálogo. “El gobierno soluciona un paro de camioneros recurriendo a las artes de la política. Eso significa diálogo”, sostuvo la autoridad.

Sin embargo, Pavez también reconoció que la magnitud de la movilización modificó las prioridades del Ejecutivo, considerando los recursos comprometidos para alcanzar una solución.

Frente a ese escenario, Núñez cuestionó la forma en que el Gobierno ha enfrentado las demandas sociales y advirtió que existen otros conflictos que podrían profundizarse.

“Yo veo malestares que están incubando uno tras otro y van en una espiral que no tiende a decrecer y veo un gobierno que en vez de tomar medidas y enfrentar esta situación y escuchar y dialogar va a un portazo y niega estas realidades”, señaló.

El senador también abordó la evaluación política del acuerdo, particularmente respecto del papel desempeñado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, durante las negociaciones.

Aunque valoró que se haya puesto término a la paralización, rechazó presentar el resultado como un éxito individual del secretario de Estado.

“Yo estoy de acuerdo que se haya destrabado porque yo creo que nadie quiere tener las carreteras tomadas y todos entendemos además que gran parte de este problema tiene que ver con un alce en los combustibles que ha sido desmedida y que no se tomaron las medidas acertadas”, afirmó.

En esa línea, cuestionó que se atribuya un triunfo político al ministro Alvarado por haber conseguido un acuerdo que implica comprometer una cantidad significativa de recursos fiscales.

“Pero decir que destrabar el conflicto poniendo 900 millones de dólares es un gran mérito de Claudio Alvarado, no sé, yo encuentro que aquí el tema de fondo es que es el conjunto del gobierno el responsable de esta crisis”, sostuvo.

De esta manera, el parlamentario apuntó a la responsabilidad del Ejecutivo en el desarrollo del conflicto, argumentando que las dificultades del sector transporte estuvieron relacionadas con decisiones adoptadas previamente respecto de los combustibles.

Núñez también vinculó la movilización de los camioneros con un escenario más amplio de descontento ciudadano, en el que identificó dificultades económicas y preocupación por los ahorros previsionales.

En particular, hizo referencia a las pérdidas registradas en los fondos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), especialmente en el fondo E.

“Yo le diría tomen sincero estos problemas porque la gente lo está pasando mal la gente está agobiada la gente está con rabia se suman las pérdidas que han tenido los fondos de la AFP esta famosa pérdida de los fondos de IE y con la gente con los ahorros de los trabajadores no se juega”, cerró.