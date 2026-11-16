Exjefe de Estudios de Dipres critica acuerdo con camioneros: “La señal que se ha enviado es mala”

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y los gremios de camioneros, tras la paralización de la semana pasada, continúa generando cuestionamientos por su costo fiscal y las consecuencias que podría tener para futuras negociaciones con sectores movilizados.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el economista Rodrigo Montero, doctor en Economía, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma y exjefe del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos (Dipres) entre 2018 y 2020, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cuestionó la oportunidad de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

A su juicio, el Gobierno reaccionó cuando el conflicto ya había alcanzado un nivel de tensión que limitaba sus posibilidades de negociación, pese a que los problemas del sector se venían acumulando desde marzo.

“Lo que pasa es que al final del día lo que uno ve desde fuera es que se actuó sobre caliente cuando ya la situación estaba un poco desbordada, pero recordemos que esto se viene acumulando desde marzo, entonces estamos en noviembre ya casi finalizando el año”, señaló.

Las críticas del académico se producen después de que el Ejecutivo alcanzara un acuerdo con los transportistas que contempla beneficios en materia de combustibles, cuyo costo fiscal se estima entre US$700 millones y US$900 millones.

Para Montero, la decisión representa un contraste con la política adoptada por el Ejecutivo en marzo, cuando se produjo el denominado bencinazo, y abre interrogantes sobre la consistencia de su estrategia económica.

El exfuncionario de la Dipres calificó la medida como “disonante con lo hecho en marzo” y planteó una pregunta respecto del cambio de criterio del Gobierno: “¿Es un reconocimiento explícito de un error de política económica?”.

En su análisis, el economista reconoció que el aumento de los combustibles tuvo consecuencias importantes para determinados sectores del transporte, pero cuestionó que las autoridades no hubieran abordado oportunamente esas dificultades.

“El incremento fue brusco, fue violento, así que ahí generó ciertamente una incomodidad y le generó problemas financieros a ciertos sectores específicos de este rubro, pero ¿qué hicimos durante los ocho meses previos?”, planteó.

En esa línea, cuestionó que el Gobierno permitiera que el conflicto se prolongara hasta que la movilización obligó a adoptar medidas de mayor alcance fiscal.

“¿No dejamos que esto se acumulara, que la olla a presión siguiera subiendo y ya cuando nos vimos con esto en la cara, entonces tuvimos que soltar la billetera, porque la verdad es que ya era tarde para hacer otra cosa?”, preguntó.

Montero sostuvo que una intervención anticipada podría haber permitido enfrentar los problemas del sector mediante mecanismos de apoyo más focalizados.

“Si lo hubiésemos hecho con tiempo yo creo que esto era perfectamente atendible desde un punto de vista de la focalización”, afirmó.

Más allá del costo inmediato de las medidas, el académico advirtió sobre las consecuencias que puede tener el acuerdo para las expectativas de otros actores económicos y para futuras negociaciones con el Estado.

“O sea, efectivamente hemos abierto una puerta que es compleja, ¿sí? La señal que se ha enviado es mala, es una mala señal”, sostuvo.

El exjefe de Estudios de la Dipres explicó que su preocupación se relaciona con los incentivos que generan las decisiones de política económica.

“En economía son fundamentales las señales y los incentivos que tú pones a los agentes económicos para que actúen en consonancia. Y hoy día lo que hemos presentado es un precedente muy complejo”, afirmó.

Otro de los puntos centrales de su análisis fue la duración de las medidas acordadas con los camioneros, especialmente el techo establecido para el precio del diésel hasta el 31 de marzo de 2027.

Montero advirtió que el término de ese mecanismo podría generar nuevas dificultades si los precios internacionales del petróleo se mantienen elevados o vuelven a aumentar.

“¿Qué va a pasar el 31 de marzo cuando se elimine el techo, ¿verdad? Porque hay un techo que se le pone al precio del diésel. No van a estar congelados los precios, pero sí hay un techo”, señaló.

El economista planteó que el Ejecutivo deberá enfrentar nuevamente la evolución de los precios internacionales una vez que expire el acuerdo, lo que podría traducirse en nuevas presiones sobre los costos del transporte.

“¿Qué pasa si en marzo el precio internacional del petróleo tiene como consecuencia que el precio efectivo del diésel aquí en Chile sea mayor, o será mayor que el techo que hemos autoimpuesto? ¿Cómo vamos a gestionar esa alza? ¿Vamos a poder gestionarlas?”, cerró.