Publicidad
Ya hay fecha y lugar: Gabriel Boric será padre por segunda vez y se casará con Paula Carrasco PAÍS Agencia Uno
|
Noticias Información objetiva basada en hechos verificados y fuentes confiables.

Ya hay fecha y lugar: Gabriel Boric será padre por segunda vez y se casará con Paula Carrasco

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador
Google El Mostrador en Google

El expresidente y la seleccionada nacional de básquetbol esperan a su segundo hijo, según cercanos a la pareja. Además, contraerán matrimonio el próximo 30 de enero en el Estadio Palestino, en una ceremonia con 250 invitados y una misa al aire libre.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El expresidente Gabriel Boric será padre por segunda vez junto a su pareja, Paula Carrasco, quien estaría cursando un embarazo avanzado, según personas cercanas. La pareja, que tuvo a su primera hija, Violeta, en junio de 2025, contraerá matrimonio el 30 de enero de 2027 en el Estadio Palestino. La celebración contempla 250 invitados y una misa al aire libre. Carrasco es seleccionada nacional de básquetbol y química ambiental.
Desarrollado por El Mostrador

El expresidente Gabriel Boric se prepara para dos importantes acontecimientos familiares. El exmandatario será padre por segunda vez junto a su pareja, Paula Carrasco, y contraerá matrimonio con ella el próximo 30 de enero de 2027, en una ceremonia que se realizará en el Estadio Palestino.

Según información conocida entre personas cercanas al exjefe de Estado y revelada por el diario La Segunda, Carrasco se encuentra cursando un embarazo avanzado, por lo que próximamente podría iniciar su período de prenatal.

La noticia llega poco más de un año después del nacimiento de Violeta, la primera hija de la pareja, quien llegó al mundo el 25 de junio de 2025, cuando Boric todavía ejercía como Presidente de la República.

Además de la llegada de su segundo hijo, la pareja prepara su matrimonio para el próximo verano.

También te puede interesar:
Bachelet y Boric en la sala de espera mientras los partidos toman la batuta opositora
Bachelet y Boric en la sala de espera mientras los partidos toman la batuta opositora
La sobrina de Matthei que trabajó para Boric y ahora prepara acusación contra Rabat
La sobrina de Matthei que trabajó para Boric y ahora prepara acusación contra Rabat
“Lleva poco”: Sergio Pérez defiende a Kast por paro camionero, pero con Boric criticó a los 8 meses
“Lleva poco”: Sergio Pérez defiende a Kast por paro camionero, pero con Boric criticó a los 8 meses
Expresidente Boric publica sentido mensaje de respaldo a Lula a horas del balotaje en Brasil
Expresidente Boric publica sentido mensaje de respaldo a Lula a horas del balotaje en Brasil

La celebración está programada para el sábado 30 de enero en el Estadio Palestino y contempla la asistencia de aproximadamente 250 invitados.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, la ceremonia incluirá una misa al aire libre, como parte de las actividades previstas para el enlace.

Paula Carrasco es química ambiental y deportista. Actualmente se desempeña como basquetbolista del club Sportiva Italiana de Valparaíso y forma parte de la Selección Nacional de básquetbol.

En el ámbito profesional, trabaja en el Ministerio del Medio Ambiente, institución a la que ingresó antes de iniciar su relación con Boric.

La pareja se conoció en el contexto de los Juegos Panamericanos realizados en Chile, instancia que marcó el comienzo de su vínculo.

Durante su período en La Moneda, Boric vivió el nacimiento de su primera hija, convirtiéndose en padre mientras todavía desempeñaba sus funciones presidenciales.

Ahora, fuera del Gobierno, el exmandatario se prepara para ampliar su familia y formalizar su relación con Carrasco.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad