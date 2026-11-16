Ya hay fecha y lugar: Gabriel Boric será padre por segunda vez y se casará con Paula Carrasco

El expresidente Gabriel Boric se prepara para dos importantes acontecimientos familiares. El exmandatario será padre por segunda vez junto a su pareja, Paula Carrasco, y contraerá matrimonio con ella el próximo 30 de enero de 2027, en una ceremonia que se realizará en el Estadio Palestino.

Según información conocida entre personas cercanas al exjefe de Estado y revelada por el diario La Segunda, Carrasco se encuentra cursando un embarazo avanzado, por lo que próximamente podría iniciar su período de prenatal.

La noticia llega poco más de un año después del nacimiento de Violeta, la primera hija de la pareja, quien llegó al mundo el 25 de junio de 2025, cuando Boric todavía ejercía como Presidente de la República.

Además de la llegada de su segundo hijo, la pareja prepara su matrimonio para el próximo verano.

La celebración está programada para el sábado 30 de enero en el Estadio Palestino y contempla la asistencia de aproximadamente 250 invitados.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, la ceremonia incluirá una misa al aire libre, como parte de las actividades previstas para el enlace.

Paula Carrasco es química ambiental y deportista. Actualmente se desempeña como basquetbolista del club Sportiva Italiana de Valparaíso y forma parte de la Selección Nacional de básquetbol.

En el ámbito profesional, trabaja en el Ministerio del Medio Ambiente, institución a la que ingresó antes de iniciar su relación con Boric.

La pareja se conoció en el contexto de los Juegos Panamericanos realizados en Chile, instancia que marcó el comienzo de su vínculo.

Durante su período en La Moneda, Boric vivió el nacimiento de su primera hija, convirtiéndose en padre mientras todavía desempeñaba sus funciones presidenciales.

Ahora, fuera del Gobierno, el exmandatario se prepara para ampliar su familia y formalizar su relación con Carrasco.