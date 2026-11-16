La ciudad que no cuida: los espacios públicos también dicen quién es bienvenida

Cuando una niña autista no puede habitar una plaza, un museo o un evento, quien carga con esa exclusión casi siempre es su madre.

Llega el fin de semana y nos encontramos con una realidad cruda: los espacios públicos también segregan, excluyen y rechazan.

Hace tiempo me da vueltas una pregunta: ¿por qué la ciudad no es para todas y todos? Soy mamá de una niña autista de 9 años y nos cuesta encontrar lugares amigables para ella. No es que no podamos asistir, es que nos cuesta habitarlos. Plazas, museos, parques e incluso eventos pensados para las niñeces no fueron diseñados con ella en mente.

Y en esa búsqueda hay algo que casi nunca se nombra: quienes recorremos la ciudad con una hija o un hijo neurodivergente somos, en su gran mayoría, mujeres. Somos nosotras las que exploramos antes el lugar, calculamos el ruido, buscamos la salida de emergencia, anticipamos la crisis y, muchas veces, terminamos quedándonos en casa. La exclusión de nuestras hijas e hijos se vuelve también nuestra propia exclusión de la vida pública. Es trabajo de cuidados, invisible y no remunerado, que la ciudad da por sentado.

Henri Lefebvre sostenía que el espacio no es un contenedor neutro, sino una construcción social que refleja relaciones de poder. Quien diseña decide quién tiene derecho a habitarlo y quién queda fuera. El urbanismo feminista agrega algo clave: esa ciudad fue pensada para un cuerpo “promedio”, productivo e independiente, y rara vez para quienes cuidan y son cuidadas. En los espacios que he recorrido en Santiago (no puedo asegurar que ocurra lo mismo en todo el país) no encontré uno que contara con accesibilidad, entendida como la eliminación de las barreras que impiden participar plenamente en la vida comunitaria. Sentirse fuera de lugar comunica, sin palabras, que no eres bienvenida.

Entonces, ¿cómo recuperamos la ciudad? David Harvey plantea que reclamar los espacios es un acto de reivindicación colectiva: modelar la ciudad a partir de las necesidades humanas. Desde el feminismo, esas necesidades empiezan por poner la vida y el cuidado en el centro, como lo vienen haciendo propuestas como la “ciudad cuidadora”, impulsada en Barcelona por urbanistas feministas.

Y los números nos interpelan: se estima que 1 de cada 51 niñas y niños en Chile es autista. Si esa prevalencia se mantiene o aumenta hacia 2030, como sociedad tenemos la responsabilidad de ofrecer espacios amigables para todas y todos, y no dejar que el cuidado y la exclusión recaigan solo en las familias, y sobre todo en las madres.

Por eso, crear espacios de juego sensorialmente adaptados para niñas, niños y jóvenes, donde puedan disfrutar del ocio y la celebración junto a sus familias, es un ejercicio concreto de recuperación. Fortalece la cohesión social y el sentido de pertenencia de la comunidad autista, y alivia a quienes cuidamos.

Porque recuperar la ciudad no es solo una consigna: es una expresión de la vida comunitaria y de la celebración popular. Medidas como franjas horarias de bajo estímulo sensorial, zonas de descanso o calma y señalética clara no son una concesión especial. Son democratizar el espacio público para que todas las personas neurodivergentes, y quienes las acompañan, habiten la ciudad en igualdad de condiciones.