Jiles anuncia apoyo a acusación contra Rabat: anticipa respaldo mayoritario del PDG

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, confirmó que votará a favor de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y adelantó que una amplia mayoría de su bancada respaldaría el libelo presentado por la oposición. Su cambio de postura introduce un factor decisivo en una votación que amenaza la continuidad del secretario de Estado.

“Voy a votar afirmativamente la acusación contra Rabat”, anunció la parlamentaria. Su definición se produce mientras el Gobierno intensifica las gestiones para evitar que prospere la ofensiva opositora, impulsada por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.

En conversación con Radio Infinita, Jiles aseguró que únicamente dos integrantes de su bancada mantienen dudas sobre la acusación. “Todos los demás estamos por aprobar la acusación constitucional. Y eso además pone una pizca de misterio, un resultado que era súper previsible sin este elemento. Una vez más, el PDG va a ser clave en esa votación”, sostuvo.

La parlamentaria también manifestó su intención de que la colectividad actúe de manera coordinada. “Nos gustaría que la bancada completa aprobara la acusación constitucional contra Rabat”, afirmó.

El PDG se convierte en pieza clave

El giro de Jiles adquiere especial relevancia por la estrecha correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados. La oposición cuenta con 65 respaldos preliminares y necesita alcanzar 78 votos para aprobar la acusación, considerando la asistencia de los 155 parlamentarios.

Aunque el apoyo anunciado por Jiles acerca a la oposición a su objetivo, todavía no existe una definición institucional del PDG. Su jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, ha señalado que los parlamentarios deben revisar el texto antes de resolver y no ha descartado entregar libertad de acción.

La diputada también cuestionó las gestiones del Ejecutivo para asegurar los votos necesarios. Acusó al Gobierno de realizar un “pirquineo” de apoyos parlamentarios y sostuvo que el propio Presidente José Antonio Kast estaría interviniendo en esas conversaciones.

Por su parte, Kast reiteró desde Vietnam su respaldo al ministro Rabat y descartó solicitar su salida del gabinete. “El ministro cuenta con todo mi respaldo”, aseguró, insistiendo en que no se han cometido infracciones legales ni constitucionales que justifiquen la acusación.

La acusación inicia su tramitación

El libelo, ingresado el jueves 12 de noviembre, contempla tres capítulos relacionados con las rebajas de condenas a responsables de delitos sexuales contra menores, beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad y eventuales vulneraciones al principio de probidad.

Este lunes comienza su tramitación formal en la Cámara de Diputados, con la conformación de la comisión encargada de examinar los antecedentes y recibir la defensa del ministro.

La definición de los parlamentarios del PDG será determinante para establecer si la acusación supera su primera etapa y avanza al Senado, en medio de la crisis política que enfrenta el Gobierno por las decisiones adoptadas en el Ministerio de Justicia.