CFA advierte riesgos fiscales por cambios al Mepco y pide medidas ante posibles alzas del petróleo

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) puso bajo observación las modificaciones propuestas al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y advirtió sobre los riesgos que estas medidas podrían representar para las cuentas públicas, especialmente ante la posibilidad de nuevas alzas del petróleo en el mercado internacional.

En su más reciente acta, el organismo abordó los antecedentes disponibles sobre los cambios al mecanismo y otras medidas anunciadas en las últimas horas. La discusión se produce en el contexto de una propuesta legislativa destinada a limitar las alzas de los combustibles.

Sin embargo, el CFA reconoció que todavía no dispone de antecedentes suficientes para dimensionar sus consecuencias sobre las finanzas públicas.

“Con la información existente a la fecha, el CFA no se encuentra en condiciones de evaluar el impacto fiscal de estas medidas”, señaló el organismo en el documento.

Advertencia por el financiamiento y las metas fiscales

El Consejo recomendó que, durante la tramitación legislativa, se examinen los riesgos fiscales de la iniciativa considerando distintos escenarios de precios de los combustibles.

En particular, planteó la necesidad de revisar tanto los elementos contenidos en la propuesta como el detalle de su financiamiento, con el objetivo de contar con antecedentes que permitan dimensionar sus efectos sobre las cuentas fiscales.

La preocupación del organismo también apunta al escenario internacional. El CFA advirtió que la actual coyuntura geopolítica impide descartar nuevas alzas del petróleo o que sus precios permanezcan elevados durante un período prolongado.

Frente a ese escenario, el Consejo sugirió “evaluar medidas para acotar dichos riesgos, por su eventual impacto en el cumplimiento de las metas fiscales”.

La advertencia introduce así una dimensión relevante en la discusión del proyecto: junto con el objetivo de limitar las alzas que enfrentan los consumidores, el Congreso deberá examinar los eventuales costos fiscales del mecanismo y la forma en que serán financiados.