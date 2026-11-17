Las recientes experiencias compartidas por figuras públicas como Marlen Olivari y Jhendelyn Núñez han vuelto a poner en el debate la endometriosis, una enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo y cuyo diagnóstico continúa siendo un desafío.

Pese a su impacto en la salud y calidad de vida, muchas pacientes conviven durante años con síntomas incapacitantes sin recibir un diagnóstico. Una de las principales razones es la normalización del dolor menstrual intenso, que suele considerarse una consecuencia habitual del ciclo reproductivo.

Así lo advierte Marcela Opazo Galaz, académica de la carrera de Obstetricia de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, quien enfatiza la importancia de reconocer las señales que requieren evaluación médica. “Si una adolescente falta a clases por el dolor o una mujer debe ausentarse del trabajo, suspender actividades o permanecer en cama durante la menstruación, estamos frente a una señal de alerta que merece evaluación”, dice.

La especialista también recomienda consultar ante otros síntomas que pueden estar asociados a la enfermedad. Esto ocurre “cuando existe dolor pélvico fuera del período menstrual, dolor profundo durante las relaciones sexuales o molestias al orinar y evacuar que se repiten cerca de la regla”, explica. Además, recuerda que la endometriosis puede manifestarse desde la adolescencia, por lo que la educación sobre salud menstrual resulta fundamental para identificar oportunamente molestias que no deben considerarse normales.

Una enfermedad que afecta la calidad de vida

Las consecuencias de la endometriosis no se limitan al dolor físico. La enfermedad también puede interferir en las actividades cotidianas, las relaciones personales y el bienestar emocional de quienes la padecen.

“Muchas mujeres terminan modificando profundamente su rutina diaria. Algunas dejan de hacer ejercicio, evitan actividades sociales o deben reorganizar su trabajo y estudios debido a los síntomas. Cuando además existe dolor durante las relaciones sexuales, también puede verse afectada la intimidad y el bienestar en pareja”, comenta la académica UNAB.

A estas dificultades se suma el desgaste emocional que puede provocar convivir con una enfermedad crónica, especialmente cuando los síntomas no reciben la atención necesaria. “Vivir con dolor recurrente, acudir a múltiples consultas o sentir que los síntomas son minimizados puede generar frustración, angustia e incluso aislamiento. Por eso es tan importante que en la atención de salud también se evalúe el impacto emocional y social que está teniendo la enfermedad en la vida de cada mujer”, agrega.

Cómo se diagnostica y cuáles son los tratamientos disponibles

En materia de diagnóstico, Opazo destaca que actualmente existen herramientas que permiten identificar indicios de endometriosis e iniciar un abordaje terapéutico sin que necesariamente se requiera una intervención quirúrgica.

“Actualmente contamos con herramientas como la ecografía transvaginal realizada por profesionales con experiencia en endometriosis, que puede detectar quistes asociados a la enfermedad y algunas formas de endometriosis profunda. En determinados casos también se utiliza resonancia magnética para evaluar la extensión de las lesiones”, explica.

No obstante, advierte que obtener resultados normales en los primeros exámenes no significa descartar la enfermedad. “Eso es muy importante de entender. Hay mujeres que tienen síntomas compatibles, pero cuyos exámenes iniciales son normales. Si el dolor persiste o afecta la calidad de vida, es necesario seguir estudiando y consultar nuevamente”, subraya.

En cuanto al tratamiento, la especialista señala que las alternativas deben definirse de acuerdo con las características y necesidades de cada paciente, considerando sus síntomas, edad y proyectos reproductivos.

“Disponemos de tratamientos hormonales y medicamentos para el manejo del dolor que han demostrado ser efectivos para muchas pacientes. También se han incorporado nuevas alternativas terapéuticas durante los últimos años y, en situaciones específicas, la cirugía continúa siendo una herramienta válida. Lo importante es individualizar cada caso y considerar cómo la enfermedad está afectando la vida de esa mujer en particular”, señala.

Visibilizar para derribar mitos

Para la académica de la Universidad Andrés Bello, los testimonios de mujeres conocidas pueden contribuir a que más personas reconozcan sus propios síntomas y busquen orientación médica.

“Cuando una figura pública comparte su experiencia, muchas personas pueden identificar síntomas que llevan años viviendo en silencio. Eso ayuda a derribar mitos y motiva a consultar”, sostiene.

Entre las creencias equivocadas que persisten sobre la endometriosis, Opazo menciona que el dolor menstrual incapacitante es normal, que todas las mujeres diagnosticadas serán infértiles o que el embarazo puede curar la enfermedad.

” Nada de eso es necesariamente cierto. La fertilidad puede verse afectada en algunos casos, pero no ocurre en todas las mujeres, y el embarazo tampoco constituye una cura. Por eso necesitamos más educación en salud menstrual, más información y más espacios donde las mujeres puedan reconocer cuándo un síntoma merece atención médica”, concluye.