Al cumplirse cuatro años desde que comenzó a regir el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, el Poder Judicial informó que los tribunales de familia han dispuesto pagos por más de $3,88 billones, utilizando los mecanismos legales diseñados para recuperar las deudas.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, subrayó que la suma reunida entre noviembre de 2022 y noviembre de 2026 “equivale al 1,98% del PIB de Chile”.

El informe contabiliza las órdenes de pago dictadas mediante dos procedimientos que contempla la ley.

Dos vías de cobro, miles de beneficiarios

Por la vía del procedimiento especial, que permite retener fondos de cuentas bancarias e instrumentos financieros, se han decretado pagos por $822 mil millones. Esta cifra alcanza a 404.400 representantes legales.

Por su parte, el procedimiento extraordinario, que habilita el uso de fondos previsionales en las AFP, suma órdenes de pago por $3,06 billones, en favor de 307.734 representantes legales.

De acuerdo con las cifras oficiales, los 141 tribunales con competencia en materias de familia han dispuesto 728.700 inscripciones en el registro a lo largo de estos cuatro años.

De ese total, 376.644 siguen vigentes, mientras que 352.056 fueron canceladas. Las causas activas, además, acumulan deudas por $54.833 millones.

Santiago, San Miguel y Valparaíso, a la cabeza

Por jurisdicción, Santiago registra el mayor número de inscripciones vigentes, con 81.800. Le siguen San Miguel, con 62.057, y Valparaíso, con 39.806.

A pesar de las cifras, Chevesich advirtió que aún queda trabajo por hacer. “Si bien la ley va en el camino correcto, no es suficiente”, afirmó, y recalcó la necesidad de reforzar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.