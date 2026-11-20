Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, una fecha que busca reconocer la contribución de las mujeres al desarrollo económico y visibilizar las barreras que enfrentan al iniciar, consolidar y proyectar sus propios negocios. En Chile, su participación en el mundo del emprendimiento es significativa, aunque todavía persisten desigualdades en las oportunidades de crecimiento y posicionamiento empresarial.

De acuerdo con la VIII Encuesta de Microemprendimiento 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en el país existen cerca de dos millones de personas microemprendedoras. De ellas, 812.884 son mujeres, lo que equivale al 40,7% del total. No obstante, esta participación disminuye al observar la capacidad de contratación: solo una de cada cuatro personas empleadoras microemprendedoras es mujer.

Las brechas que condicionan el crecimiento de los negocios

Las dificultades también se reflejan en los niveles de formalización y en las posibilidades de proyectar las iniciativas comerciales. Un análisis de ONU Mujeres sobre empresas lideradas por mujeres en Chile, publicado en 2026, señala que el 59% de las microemprendedoras desarrolla actividades informales, frente al 51% de los hombres.

El mismo estudio indica que solo el 23% de las empresas formales tiene a una mujer como máxima autoridad, cifra que desciende al 9% en las grandes compañías.

Este escenario evidencia que emprender no se limita a poner en marcha una idea o desarrollar un producto. La sostenibilidad de un negocio también requiere identificar oportunidades, construir redes de contacto, comunicar una propuesta de valor y establecer estrategias que permitan diferenciarse en mercados cada vez más competitivos.

Identidad profesional y liderazgo como herramientas para emprender

Para Odette Abboud, coach y mentora especializada en desarrollo personal y profesional, la construcción de una identidad propia y la confianza en las capacidades individuales son aspectos relevantes para quienes deciden emprender. Reconocer el propio aporte, comunicarlo con claridad y establecer objetivos coherentes con el proyecto son herramientas que permiten fortalecer el posicionamiento profesional y empresarial.

En este contexto, la marca personal adquiere un papel importante, especialmente para quienes lideran negocios en los que su experiencia, conocimientos y capacidad para generar relaciones forman parte de la propuesta de valor. Desarrollarla permite construir una identidad reconocible, fortalecer los vínculos comerciales y mantener una comunicación coherente con los objetivos del emprendimiento.

A estos factores se suma la importancia de contar con redes de apoyo y espacios de formación. El acceso a mentorías, el intercambio de experiencias y el desarrollo de habilidades de liderazgo pueden ampliar las oportunidades de crecimiento, particularmente para aquellas mujeres que buscan pasar de una actividad independiente a una empresa con mayor capacidad de proyección.

En definitiva, el desafío del emprendimiento femenino no termina con la puesta en marcha de un negocio. La posibilidad de consolidarlo y proyectarlo en el tiempo también depende de reducir las brechas de acceso a oportunidades, fortalecer las redes de apoyo y desarrollar herramientas de gestión y liderazgo. Avanzar en estas dimensiones resulta clave para que más mujeres puedan transformar sus iniciativas en proyectos sostenibles y con mayores posibilidades de crecimiento.