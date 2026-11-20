Mujeres emprendedoras: los obstáculos para transformar una iniciativa en un negocio sostenible
En Chile, las mujeres representan el 40,7% de las personas microemprendedoras, pero persisten brechas de formalización y crecimiento. La construcción de una marca personal, el liderazgo y las redes de apoyo también son claves para consolidar negocios sostenibles.
Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, una fecha que busca reconocer la contribución de las mujeres al desarrollo económico y visibilizar las barreras que enfrentan al iniciar, consolidar y proyectar sus propios negocios. En Chile, su participación en el mundo del emprendimiento es significativa, aunque todavía persisten desigualdades en las oportunidades de crecimiento y posicionamiento empresarial.
De acuerdo con la VIII Encuesta de Microemprendimiento 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en el país existen cerca de dos millones de personas microemprendedoras. De ellas, 812.884 son mujeres, lo que equivale al 40,7% del total. No obstante, esta participación disminuye al observar la capacidad de contratación: solo una de cada cuatro personas empleadoras microemprendedoras es mujer.
Las brechas que condicionan el crecimiento de los negocios
Las dificultades también se reflejan en los niveles de formalización y en las posibilidades de proyectar las iniciativas comerciales. Un análisis de ONU Mujeres sobre empresas lideradas por mujeres en Chile, publicado en 2026, señala que el 59% de las microemprendedoras desarrolla actividades informales, frente al 51% de los hombres.
El mismo estudio indica que solo el 23% de las empresas formales tiene a una mujer como máxima autoridad, cifra que desciende al 9% en las grandes compañías.
Este escenario evidencia que emprender no se limita a poner en marcha una idea o desarrollar un producto. La sostenibilidad de un negocio también requiere identificar oportunidades, construir redes de contacto, comunicar una propuesta de valor y establecer estrategias que permitan diferenciarse en mercados cada vez más competitivos.
Identidad profesional y liderazgo como herramientas para emprender
Para Odette Abboud, coach y mentora especializada en desarrollo personal y profesional, la construcción de una identidad propia y la confianza en las capacidades individuales son aspectos relevantes para quienes deciden emprender. Reconocer el propio aporte, comunicarlo con claridad y establecer objetivos coherentes con el proyecto son herramientas que permiten fortalecer el posicionamiento profesional y empresarial.
En este contexto, la marca personal adquiere un papel importante, especialmente para quienes lideran negocios en los que su experiencia, conocimientos y capacidad para generar relaciones forman parte de la propuesta de valor. Desarrollarla permite construir una identidad reconocible, fortalecer los vínculos comerciales y mantener una comunicación coherente con los objetivos del emprendimiento.
A estos factores se suma la importancia de contar con redes de apoyo y espacios de formación. El acceso a mentorías, el intercambio de experiencias y el desarrollo de habilidades de liderazgo pueden ampliar las oportunidades de crecimiento, particularmente para aquellas mujeres que buscan pasar de una actividad independiente a una empresa con mayor capacidad de proyección.
En definitiva, el desafío del emprendimiento femenino no termina con la puesta en marcha de un negocio. La posibilidad de consolidarlo y proyectarlo en el tiempo también depende de reducir las brechas de acceso a oportunidades, fortalecer las redes de apoyo y desarrollar herramientas de gestión y liderazgo. Avanzar en estas dimensiones resulta clave para que más mujeres puedan transformar sus iniciativas en proyectos sostenibles y con mayores posibilidades de crecimiento.