Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) se consolidan como un problema creciente de salud pública, con especial impacto en la población joven. Así lo muestra un estudio publicado en octubre de 2026 en JAMA Psychiatry, que a partir de datos del Global Burden of Disease 2023 calculó que los casos de anorexia nerviosa y bulimia subieron 71% entre 1990 y 2023, hasta llegar a 18,1 millones de personas. Del total, un 41,2% tiene entre 10 y 24 años.

El fenómeno también golpea a los más pequeños. Una revisión sistemática divulgada en 2026 en European Child & Adolescent Psychiatry estimó que 5,23% de los niños y adolescentes del mundo presenta un TCA. En la misma línea, un metaanálisis de JAMA Network Open que examinó a cerca de dos millones de estudiantes detectó trastornos alimentarios en el 2,9% y conductas alimentarias desordenadas en el 19,8%, entre ellas restricciones y otros comportamientos problemáticos frente a la comida.

Estos datos se suman a investigaciones de 2025 en el Journal of Affective Disorders, que ya advertían un aumento sostenido de los TCA entre personas de 10 a 24 años. Uno de esos análisis proyecta que la tendencia seguirá hasta 2040, lo que refuerza la urgencia de fortalecer la prevención y de garantizar acceso a tratamientos especializados y oportunos.

“No es una elección”: la mirada de los especialistas

Para Macarena Zuleta, psicóloga clínica y cofundadora de Centro CADDA, es clave derribar los mitos que rodean a estas enfermedades. “Los trastornos de la conducta alimentaria no son una elección, un llamado de atención, ni un problema de voluntad. Son enfermedades de salud mental complejas, que pueden tener consecuencias físicas y emocionales graves, que necesitan un manejo multidisciplinario especializado y muchas veces intensivo, no bastando con un tratamiento ambulatorio”, explica.

Entre los indicios que deben encender las alarmas figuran la restricción progresiva de alimentos, el miedo intenso a subir de peso, la preocupación constante por las calorías y la imagen corporal, el ejercicio compulsivo, el aislamiento durante las comidas y los episodios de atracones o conductas compensatorias. Estas manifestaciones requieren evaluación profesional y no deben minimizarse por la apariencia física o el peso de la persona.

La adolescencia es una etapa particularmente vulnerable, debido a los cambios en la imagen corporal y a la presión social. Si bien no todas las conductas alimentarias desordenadas equivalen a un diagnóstico de TCA, cuando se vuelven persistentes o interfieren con la vida cotidiana necesitan atención. Detectar a tiempo los cambios de comportamiento y consultar con prontitud puede evitar complicaciones.

Tratamiento integral y con la familia

En esa línea, Pamela Campi, nutricionista especialista en TCA y cofundadora de Centro CADDA, subraya la importancia de un abordaje completo. “Un tratamiento oportuno y especializado puede marcar una diferencia importante en la recuperación. No basta con abordar la alimentación o el peso: también es necesario trabajar los aspectos psicológicos, emocionales y nutricionales, incorporando a la familia cuando corresponde”, explica.

En Chile, Centro CADDA es el único centro de día dedicado exclusivamente a los trastornos de la conducta alimentaria. Con cinco años de funcionamiento en el país, su modelo ofrece una opción intermedia entre la hospitalización completa y el tratamiento ambulatorio, mediante un enfoque multidisciplinario que acompaña la recuperación de manera integral.

Desde el centro enfatizan que identificar las señales tempranas y acudir a profesionales especializados es fundamental para evitar que estas enfermedades avancen. La recuperación es posible, aseguran, pero exige atención integral y un acompañamiento adecuado.