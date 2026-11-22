Dominga López, Miss Universo Chile 2026, vive días decisivos en Puerto Rico. La periodista y modelo viñamarina se prepara para la recta final de la edición número 75 de Miss Universo, que reunirá a 116 representantes de distintos países y cuya coronación está programada para el próximo martes 24 de noviembre, en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan.

La chilena llegó a Puerto Rico a comienzos de noviembre y ha participado en distintas actividades oficiales, desfiles, sesiones fotográficas y encuentros previos al certamen. Su presencia no ha pasado inadvertida entre los seguidores de los concursos de belleza, especialmente después de que especialistas internacionales la incluyeran entre sus favoritas.

Las expectativas aumentaron luego de su presentación del sábado 21 de noviembre, cuando lució un traje nacional inspirado en la Gaviota de Platino del Festival de Viña del Mar. Este domingo deberá enfrentar otra etapa importante: la competencia preliminar, que incluye desfiles en traje de baño y vestido de gala.

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El traje inspirado en la Gaviota de Platino que llevó a Puerto Rico

Uno de los momentos más comentados de la participación de Dominga López ocurrió durante la presentación de trajes nacionales, celebrada el sábado 21 de noviembre.

La representante chilena apareció en el escenario con un diseño plateado y grandes alas que rendían homenaje a la Gaviota de Platino, el reconocimiento más importante que entrega el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

La elección tuvo un significado especial para López, originaria de la Ciudad Jardín, y permitió llevar al certamen internacional un símbolo de la cultura y el espectáculo chileno. La propia organización de Miss Universo compartió imágenes de su presentación en sus plataformas oficiales.

¿Qué posibilidades tiene Dominga López de ganar Miss Universo 2026?

A pocos días de la final, Dominga López aparece entre las candidatas destacadas en pronósticos internacionales, aunque todavía no existe certeza sobre quiénes avanzarán a las instancias decisivas.

Uno de los respaldos más llamativos llegó del reconocido preparador venezolano de reinas de belleza Osmel Sousa, quien ha trabajado con numerosas participantes de concursos internacionales.

El especialista comparó la impresión que le produjo la chilena con la que tuvo al conocer a Sheynnis Palacios, ganadora de Miss Universo 2023.

En declaraciones difundidas a comienzos de noviembre, Sousa aseguró que al ver fotografías y videos de Dominga sintió una impresión semejante a la que le provocó la representante nicaragüense antes de su coronación.

El reconocimiento se sumó a los pronósticos de plataformas especializadas. Según informó BioBioChile el 19 de noviembre, López figuró en el segundo puesto de una clasificación internacional, detrás de la representante cubana, mientras que otro registro de apuestas la ubicó empatada en el primer lugar con Cuba.

Más recientemente, un pronóstico de Betsson Group, difundido el 21 de noviembre, situó a la chilena en el tercer puesto, con un 10% de probabilidad estimada de ganar, detrás de otras competidoras latinoamericanas. Esa cifra corresponde a una proyección de apuestas y no a una evaluación oficial del jurado.

Entre las candidatas que aparecen reiteradamente en las preferencias de seguidores y especialistas figuran Mia Dio, de Cuba; Jennifer Barreto, de Puerto Rico; Clara Vegas, de Venezuela; y Bea Millan-Windorski, de Filipinas.

El panorama, sin embargo, podría cambiar después de la competencia preliminar de este domingo, en la que las participantes deberán demostrar su desenvolvimiento escénico antes de la elección definitiva.

Dominga López, la representante chilena en Miss Universo

Dominga López Burrull tiene 25 años, es periodista y modelo, y fue coronada Miss Universo Chile en agosto de 2026.

Nacida en Viña del Mar, comenzó su trayectoria en el modelaje durante la adolescencia y posteriormente estudió Periodismo en la Universidad del Desarrollo.

También ha desarrollado una faceta artística vinculada a la música y al espectáculo, incluyendo su participación en proyectos relacionados con el cantante chileno Kidd Voodoo.

Además, ha impulsado la iniciativa «Atrévete a ser Tú», enfocada en la prevención del bullying y el fortalecimiento de la autoestima de niños, niñas y adolescentes, una causa vinculada con experiencias personales de su juventud.

Su preparación para Miss Universo ha incluido entrenamientos de pasarela, entrevistas y presencia escénica, aspectos que cobran especial relevancia en las distintas etapas de la competencia.

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2026 y dónde verla en Chile?

La final de Miss Universo 2026 se celebrará el martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, mientras que este domingo 22 se realizará la competencia preliminar.

En Chile, Mega transmitirá la gala en vivo después de Meganoticias Prime, con cobertura especial desde Puerto Rico.

Para Dominga López, el objetivo es alcanzar un logro que Chile consiguió por única vez en 1987, cuando Cecilia Bolocco se coronó Miss Universo.

Aunque las predicciones internacionales han elevado las expectativas sobre su participación, será el jurado del certamen el que determine si la representante chilena logra avanzar entre las finalistas y disputar la corona.