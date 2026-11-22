La Cámara de Diputados de Paraguay ha aprobado un proyecto de ley que busca una modificación del Código Civil para eliminar las excepciones legales que permiten contraer matrimonio antes de los 18 años. Una iniciativa que ya ha enviado al Senado para continuar con el trámite legislativo.

Tal y como ha señalado la Cámara Baja, el proyecto “prohíbe expresamente el matrimonio” entre una persona menor de 18 años y una persona adulta. La propuesta, que ha obtenido 23 votos a favor, 15 en contra y 9 en blanco, dispone que las uniones que se encuentren en proceso de formalización y que involucren a personas menores de 18 años “deberán suspenderse hasta que ambas partes alcancen la mayoría de edad“. De igual forma, establece que los casos de incumplimiento se denuncien ante el Ministerio Público para que inicie una investigación.

El Código Civil del Paraguay establece los 18 años como la edad mínima general para casarse, pero prevé una excepción para adolescentes de 16 y 17 años, que necesitan del consentimiento de sus padres, un tutor o de un juez para contraer nupcias.

Una reforma propuesta en 2024

La iniciativa fue presentada en diciembre de 2024 por la diputada del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Dalia Estigarribia, quien preside la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Cámara Baja junto a Johanna Ortega, Guillermo Rodríguez y Walter García.

Según indicó la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) el Día Internacional de la Niña, Paraguay aceptó las recomendaciones para eliminar las excepciones legales que permiten el matrimonio antes de los 18 años en su respuesta al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas.

La misma organización ha alertado que en 2025 un 83 % de los 6.111 adolescentes de entre 15 y 17 años que estaban bajo en matrimonio o en “uniones tempranas” en el país eran mujeres.