Robar automóviles, enfrentarse a la policía, traficar drogas y protagonizar tiroteos forman parte del universo de Grand Theft Auto (GTA), una de las franquicias más exitosas y controvertidas de la industria de los videojuegos. Sin embargo, su nueva entrega ha generado una polémica por algo bastante menos violento: la posibilidad de que su protagonista masculino compre flores, haga las compras, participe en las tareas domésticas y se preocupe por el bienestar de su pareja.

Lo que podría parecer una representación cotidiana de una relación afectiva se ha convertido, para algunos influencers y comunidades de jugadores, en una supuesta amenaza a la masculinidad. En redes sociales, GTA VI ha sido calificado como un juego woke, un simulador de hombres sumisos e incluso una humillación para los jugadores masculinos.

La controversia expone las tensiones que persisten en torno a la representación de las mujeres, los modelos de masculinidad y la normalización de la violencia de género en los espacios digitales.

Del ejercicio de la violencia a las demostraciones de afecto

Desarrollado por Rockstar Games, GTA VI presenta una historia protagonizada por Lucía Caminos y Jason Duval, una pareja vinculada al mundo del crimen en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida.

A diferencia de las entregas anteriores, la nueva versión incorpora a una protagonista femenina cuya relación sentimental constituye uno de los ejes del relato. Los jugadores pueden controlar a ambos personajes y tomar decisiones que influyen en su vínculo afectivo. Comprar flores, regalar joyas, compartir actividades, conversar o dedicar tiempo a la vida doméstica son algunas de las acciones que permiten fortalecer su relación.

El cambio resulta significativo para una saga que históricamente ha privilegiado la violencia, la transgresión y una representación hipersexualizada de las mujeres.

En GTA V, por ejemplo, los jugadores podían contratar prostituras y posteriormente agredir o asesinar a las trabajadoras sexuales, una mecánica cuestionada por organizaciones y activistas por convertir la violencia contra las mujeres en parte del entretenimiento.

La controversia alcanzó uno de sus puntos más visibles en 2014, cuando las cadenas australianas Target y Kmart retiraron GTA V de sus tiendas tras una campaña impulsada por activistas, entre ellas antiguas trabajadoras sexuales, que denunciaron su representación de la violencia contra las mujeres.

En GTA VI ya no es posible contratar servicios sexuales mediante las mecánicas de las entregas anteriores, aunque el videojuego mantiene contenidos sexuales, desnudez y distintas formas de violencia.

La indignación de quienes ven el cuidar a una mujer como humillación

Uno de los episodios que más repercusión ha tenido involucra al streamer estadounidense Zack Hoyt, conocido como Asmongold, quien reaccionó con molestia durante una misión en la que Jason debe reparar el lavadero de una mujer que se niega a pagar el arriendo mientras no se solucione el problema.

En otra secuencia, al realizar encargos para Lucía, describió el videojuego como un cuck simulator, expresión despectiva utilizada en ciertos espacios para ridiculizar a hombres considerados subordinados a las mujeres.

Las críticas también llegaron desde otros referentes de comunidades antifeministas. El influencer Braden Peters, conocido como Clavicular, reclamó que el juego exigía demasiadas demostraciones de atención hacia las mujeres. El activista antigénero Mark Kern, conocido como Grummz, cuestionó igualmente la inclusión de tareas domésticas.

Incluso Andrew Tate, figura internacional de la manosfera y acusado de delitos sexuales, criticó el videojuego mediante un correo dirigido a sus seguidores. Según informó WIRED el 19 de noviembre, Tate sostuvo que sus creadores no comprendían lo que denominó el espíritu masculino y rechazó la idea de que los hombres debieran esforzarse sin recibir algo a cambio.

Estas reacciones reflejan una concepción de la masculinidad asociada al dominio, la independencia emocional y el rechazo de las tareas tradicionalmente asignadas a las mujeres. Desde esa perspectiva, mostrar afecto, asumir responsabilidades domésticas o preocuparse por la pareja puede interpretarse como una pérdida de poder.

No todas las críticas al juego responden a ese patrón. Algunos jugadores cuestionan las tareas por considerarlas poco entretenidas dentro de una franquicia centrada en la acción. La diferencia está en que unas objeciones apuntan a la jugabilidad, mientras otras presentan el respeto hacia las mujeres como una amenaza a la identidad masculina.

La cultura de la violencia normalizada

La polémica también reabre una discusión que acompaña a Grand Theft Auto desde hace años: los límites entre la ficción, la representación de la violencia y la reproducción de estereotipos sexistas.

El concepto de cultura de la violación describe discursos, prácticas y creencias que contribuyen a trivializar la violencia sexual, culpabilizar a las víctimas, minimizar las agresiones o presentar el cuerpo de las mujeres como un objeto sobre el cual otros pueden ejercer control.

Desde esta perspectiva, los cuestionamientos históricos a GTA no se reducen a la presencia de escenas violentas, sino también a las posibilidades que ofrece el juego para ejercer violencia contra personajes femeninos, especialmente aquellos representados como trabajadoras sexuales.

Esto no significa que jugar videojuegos violentos convierta a las personas en agresores sexuales. La relación entre el consumo de estos contenidos y las conductas violentas es compleja, y no existe evidencia suficiente para establecer una causalidad directa. El debate apunta, más bien, a cómo determinadas representaciones pueden reforzar estereotipos y discursos ya presentes en la sociedad.

En ese contexto, las reacciones contra GTA VI adquieren otra dimensión: mientras las versiones anteriores fueron cuestionadas por permitir agresiones contra mujeres, parte de las críticas actuales surge porque la nueva entrega incorpora formas de convivencia basadas en el cuidado y la consideración hacia la pareja.

Lucía, una protagonista que desafía los estereotipos

La incorporación de Lucía Caminos también ha generado reacciones sexistas desde antes del lanzamiento. Su protagonismo, personalidad y apariencia física fueron objeto de cuestionamientos en comunidades digitales que criticaron la decisión de Rockstar de situar a una mujer en el centro de la historia.

Algunos comentarios se concentraron en su cuerpo, cuestionando que no respondiera a determinados estándares de belleza. Otros rechazaron que el personaje masculino tuviera que desarrollar una relación en la que las decisiones y necesidades de Lucía poseen relevancia.

La presencia de una mujer como protagonista no convierte automáticamente a un videojuego en feminista, pero sí amplía las posibilidades de representación. En esta entrega, Lucía no aparece exclusivamente como acompañante, interés sexual o personaje secundario: participa directamente en la acción, toma decisiones y tiene una trayectoria propia.

La crítica de videojuegos Keza MacDonald, de The Guardian, destacó que, aunque el universo de GTA VI continúa conteniendo situaciones sexistas, la presencia de Lucía introduce una perspectiva desde la cual esos comportamientos pueden ser cuestionados dentro de la propia historia.

¿Puede un videojuego cuestionar la masculinidad tradicional?

Más allá de sus cifras de ventas y del fenómeno cultural que representa, GTA VI ha terminado instalando una discusión sobre las expectativas que algunos hombres tienen respecto de las relaciones de pareja.

El videojuego continúa permitiendo acciones violentas y delictivas, pero introduce una dimensión que parte de su audiencia parece resistir: la idea de que una relación afectiva también implica atención, responsabilidades compartidas y disposición a cuidar a otra persona.

Sin embargo, el contraste entre las críticas que recibió GTA por representar violencia contra las mujeres y las que recibe ahora por incorporar gestos de cuidado plantea una pregunta que trasciende a los videojuegos: ¿por qué para determinados sectores resulta más aceptable ejercer violencia virtual contra una mujer que representar a un hombre que la trata con respeto?

Comprar flores o reparar un lavaplatos no constituye, por sí mismo, una transformación de las relaciones de género. Tampoco basta con incorporar una protagonista femenina para superar los estereotipos de una industria históricamente dominada por personajes y narrativas masculinas.