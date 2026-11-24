Vigilar los movimientos de una persona mediante su teléfono celular, controlar sus comunicaciones, ingresar sin autorización a sus cuentas o acosarla a través de redes sociales son algunas de las manifestaciones de la violencia facilitada por la tecnología. Aunque estas conductas se desarrollan en el entorno digital, sus consecuencias pueden trascender las pantallas y afectar directamente la seguridad, la autonomía y el bienestar de las víctimas.

En un escenario donde la vida digital y la cotidiana están cada vez más conectadas, las herramientas tecnológicas también pueden transformarse en instrumentos de control, intimidación y agresión.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, Kaspersky presentó el estudio Control invisible: ¿qué es el abuso facilitado por la tecnología?. El informe evidencia diferencias entre hombres y mujeres latinoamericanos en la percepción de los riesgos asociados a esta forma de violencia y en las medidas que consideran necesarias para enfrentarla.

Entre sus principales hallazgos, la investigación muestra que las mujeres de la región reconocen con mayor frecuencia que los abusos digitales pueden tener consecuencias fuera de Internet y que su abordaje requiere una respuesta que involucre a la sociedad y las instituciones.

Las consecuencias de la violencia digital más allá de Internet

El impacto del abuso facilitado por la tecnología no se limita al espacio virtual. Sin embargo, hombres y mujeres presentan diferencias en la manera de identificar sus posibles efectos. De acuerdo con el estudio de Kaspersky, el 51% de las mujeres latinoamericanas reconoce que estas conductas pueden derivar en consecuencias físicas, como agresiones por parte del victimario o problemas de salud asociados al estrés. Entre los hombres, esta percepción alcanza el 45%.

La brecha también se observa al evaluar las consecuencias psicológicas. Mientras el 83% de las mujeres de América Latina identifica el estrés, la depresión y el trauma como posibles efectos del abuso digital, entre los hombres la cifra llega al 76%.

Las diferencias se extienden a las soluciones que deberían implementarse para enfrentar esta problemática. El 46% de las mujeres considera que el abuso facilitado por la tecnología requiere regulación gubernamental, frente al 38% de los hombres que comparte esta opinión.

En contraste, el 20% de los hombres latinoamericanos cree que la seguridad y el bienestar en línea deben ser responsabilidad de cada individuo, una postura que comparte el 14% de las mujeres.

Estos resultados evidencian la necesidad de avanzar hacia una respuesta colectiva que no dependa exclusivamente de las medidas de protección individuales, sino que también involucre a las autoridades, las instituciones, las empresas tecnológicas y la sociedad.

Cuando la vigilancia digital se convierte en una amenaza

A diferencia de otras manifestaciones de violencia, el abuso facilitado por la tecnología permite aprovechar el anonimato y el alcance de las plataformas digitales para ejercer control sobre otra persona. Estas conductas pueden extenderse a distintos servicios y dispositivos, e involucrar tanto espacios públicos como privados, sin que la víctima necesariamente dimensione la magnitud de la vigilancia.

En este contexto, la protección de la privacidad y la ciberseguridad adquieren relevancia como herramientas para identificar, prevenir y enfrentar estas formas de agresión.

“Lo que hace especialmente preocupante al abuso facilitado por la tecnología es que el acceso digital también puede permitir que un agresor tenga visibilidad sobre la vida de una persona más allá de Internet. El acceso a datos de ubicación, cuentas, dispositivos o servicios conectados puede utilizarse para vigilar sus movimientos, comunicaciones y actividades cotidianas. Esto ayuda a explicar por qué los límites entre el daño digital y el físico pueden volverse cada vez más difusos. Por ello, es importante no solo reconocer actividades digitales sospechosas, sino también comprender cómo el acceso no autorizado o las herramientas de vigilancia pueden afectar la seguridad de una persona más allá de sus dispositivos”, explica Tatyana Shishkova, directora del Equipo de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

La especialista plantea que el problema debe abordarse considerando sus posibles repercusiones en la vida cotidiana de las víctimas y no únicamente desde la seguridad de sus dispositivos.

“Estos hallazgos ponen de manifiesto por qué el abuso facilitado por la tecnología no debe entenderse únicamente como un problema individual de seguridad en línea. Cuando las conductas digitales perjudiciales pueden afectar las relaciones personales, la autonomía y la seguridad física de una persona, no basta con responsabilizar únicamente a quien sufre el abuso. El hecho de que las mujeres sean más propensas a reconocer tanto las posibles consecuencias en el mundo real como la necesidad de intervención gubernamental demuestra la importancia de adoptar una respuesta más amplia, que combine regulación, un diseño tecnológico más seguro, servicios de apoyo accesibles y un mayor reconocimiento institucional de cómo el abuso digital y el que ocurre fuera de Internet pueden estar relacionados”, afirma Leonie Maria Tanczer, profesora asociada de Ciencias de la Computación en University College London (UCL) y directora del Laboratorio de Investigación sobre Género y Tecnología de ese departamento.

Cómo identificar y prevenir el abuso facilitado por la tecnología

Frente a los riesgos asociados a estas conductas, la experta de Kaspersky entrega una serie de recomendaciones para reconocer posibles situaciones de abuso y actuar de manera preventiva:

– Reconocer las señales de control y vigilancia. El abuso facilitado por la tecnología puede manifestarse mediante vigilancia constante, acoso, amenazas, suplantación de identidad o intentos de restringir el acceso a información, comunicaciones o recursos financieros.

– No minimizar los incidentes digitales. Las conductas abusivas que comienzan en Internet pueden afectar las relaciones personales y la seguridad física fuera de ese entorno, especialmente cuando se intensifican con el tiempo.

– Registrar los episodios, siempre que sea seguro. Las capturas de pantalla, los mensajes, las fechas y otros antecedentes pueden servir al momento de solicitar apoyo profesional, legal o institucional.

– Tener precaución ante la sospecha de programas espía. Si existe la posibilidad de que un dispositivo tenga instalado un software de vigilancia (stalkerware), eliminarlo inmediatamente podría alertar al agresor y agravar la situación. Por ello, siempre que sea posible, se recomienda utilizar un dispositivo de confianza para buscar orientación especializada.

– Utilizar herramientas de seguridad confiables. La función Who’s Spying on Me (¿Quién me espía?) de Kaspersky, disponible en sus aplicaciones para Android, permite detectar programas de vigilancia (stalkerware), aplicaciones sospechosas con capacidades de monitoreo y dispositivos Bluetooth desconocidos que podrían utilizarse para rastrear a una persona. Estas herramientas pueden alertar sobre aplicaciones que acceden de forma encubierta a información sensible, como la ubicación, los mensajes, el historial de llamadas, la actividad de navegación o las pulsaciones del teclado.

– Buscar orientación en organizaciones especializadas. Contactar a entidades que trabajan en violencia doméstica o stalkerware puede facilitar el acceso a apoyo y asesoría personalizada. A través del sitio web de la Coalición contra el Stalkerware (Coalition Against Stalkerware) es posible encontrar organizaciones de apoyo.

En un contexto donde la tecnología forma parte de gran parte de las actividades cotidianas, identificar las señales de vigilancia, acoso y control digital resulta clave para prevenir nuevas formas de violencia contra las mujeres. El reconocimiento de sus posibles consecuencias fuera de Internet también plantea la necesidad de fortalecer las medidas de protección y generar respuestas que resguarden tanto la privacidad como la seguridad de quienes enfrentan estas situaciones.