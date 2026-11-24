“Cállese, apúrese y no se luzca”. Esa era una de las frases que la madre de Delfina Guzmán le repetía durante su infancia y que, décadas más tarde, daría nombre al documental sobre su vida. La actriz hizo precisamente lo contrario: levantó la voz, cuestionó las convenciones de la sociedad en la que creció y convirtió el escenario en un espacio de libertad.

Este martes 24 de noviembre falleció a los 98 años una de las figuras más importantes del teatro, el cine y la televisión chilena. Con más de siete décadas de trayectoria, Guzmán deja también el legado de una mujer que se atrevió a construir su propio camino en una época en que las expectativas sociales para las mujeres estaban estrechamente ligadas al matrimonio, la maternidad y la vida doméstica.

El costo de elegir su propia vida

Nacida el 7 de abril de 1928 en Santiago, en el seno de una familia acomodada, Delfina Guzmán Correa recibió una educación marcada por las convenciones religiosas y sociales de la época. A los 21 años contrajo matrimonio con el arquitecto Joaquín Eyzaguirre Edwards, con quien tuvo dos hijos.

Sin embargo, su vocación artística entró en conflicto con las expectativas de su marido y de su entorno familiar. Decidió separarse y dedicarse al teatro, una elección que tuvo consecuencias particularmente dolorosas: perdió la tuición de sus hijos durante seis años.

En una entrevista concedida a La Tercera en 2019, la actriz reconoció que estaba convencida de haber sido castigada socialmente por aquella decisión.

Egresó en 1956 de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, integró el Teatro Universitario de Concepción y posteriormente se incorporó al Teatro Ictus, espacio que se convertiría en un referente de la resistencia cultural durante la dictadura.

Su trayectoria personal estuvo atravesada por una tensión que continúa vigente para muchas mujeres: la dificultad de conciliar la maternidad con el desarrollo profesional y el juicio social que recae sobre aquellas que reivindican un proyecto de vida propio.

En una entrevista con la Fundación Teatro a Mil, recordó cómo llevaba a sus hijos a los camarines y cómo pegaba los textos de las obras en las paredes para memorizarlos mientras los bañaba. La maternidad, lejos de ser incompatible con su identidad artística, fue una dimensión fundamental de su vida.

Una rebeldía sin etiquetas

Aunque su historia permite una lectura desde el feminismo, Guzmán no se identificaba con el movimiento. En una entrevista con la Fundación Teatro a Mil manifestó abiertamente su distancia con él y reconoció que las mayores presiones por su condición de mujer las había experimentado dentro de su propio entorno femenino, especialmente durante su infancia.

Sus declaraciones daban cuenta de cómo los mandatos de género también pueden ser reproducidos por las propias mujeres y transmitidos de generación en generación.

En 2024, en conversación con Matilde Burgos para CNN Íntimo, reflexionó sobre una de las grandes conquistas de su vida: la autonomía.

“Hay una palabra que aprendí desde que me hice actriz, la palabra libertad, el hacer lo que uno quiere hacer”, sostuvo.

Las mujeres que llevó a la pantalla

Delfina Guzmán inició su trayectoria en las teleseries de TVN en 1994, a los 66 años, una edad en la que las mujeres suelen perder protagonismo en la industria audiovisual. Lejos de quedar relegada a papeles secundarios, se convirtió en uno de los rostros fundamentales de la época dorada de las producciones nacionales.

Sus personajes ampliaron el repertorio de representaciones femeninas en la televisión chilena: mujeres ambiciosas, autoritarias, enamoradas, contradictorias y capaces de ejercer el poder.

Mariana Montero – Sucupira (1996). Empresaria dedicada al cultivo de olivos y candidata a la alcaldía, representaba a una mujer que disputaba espacios de poder político en un escenario predominantemente masculino.

Amelia Cox – La Fiera (1999). La elegante Melita mantenía una relación extramarital con Chamorro, desafiando las convenciones matrimoniales y visibilizando el deseo femenino en la madurez, un tema históricamente relegado en la ficción televisiva.

Mercedes Jorquera – Pampa Ilusión (2001). Una aristócrata intrigante y manipuladora que ejercía su influencia en una sociedad dominada por los hombres. Un personaje que escapaba del mandato de bondad y complacencia asociado tradicionalmente a las mujeres.

Olga Primera – El circo de las Montini (2002). En una historia inspirada en El rey Lear, de William Shakespeare, Guzmán encarnó a la dueña de un circo que debía decidir cuál de sus hijas heredaría el mando. Una mujer situada en el centro del poder económico, familiar y narrativo.

Martita Silva – Puertas Adentro (2003). Una mujer que cursaba estudios universitarios en su adultez, desafiando los prejuicios sobre la edad y reivindicando la posibilidad de emprender nuevos proyectos en distintas etapas de la vida.

Envejecer sin desaparecer

En una industria que históricamente ha privilegiado la juventud femenina, Delfina Guzmán hizo de su vejez una etapa de creación artística, reflexión y exposición pública.

En 2019 protagonizó Aliento, un monólogo escrito especialmente para ella por Elisa Zulueta y dirigido por Álvaro Viguera. Allí interpretó a Lupe, una mujer de 92 años que escribe una carta a su hija para pedirle ayuda para morir dignamente.

La obra abordaba la soledad, el envejecimiento y el derecho a decidir sobre la propia existencia, otorgándole centralidad a la experiencia de las mujeres mayores, frecuentemente invisibilizadas en las producciones culturales.

En noviembre de 2025, la Universidad de Chile le otorgó la Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra, en una ceremonia en la que también se estrenó el documental Delfina: cállese, apúrese y no se luzca, dirigido por Ricardo Carrasco Farfán.

Su legado trasciende las tablas y la pantalla. En un país que durante buena parte de su vida impuso a las mujeres determinados modelos de comportamiento, Delfina Guzmán se permitió ser incómoda, irreverente, ambiciosa y contradictoria.

No necesitó interpretar siempre a mujeres ejemplares para ampliar las posibilidades de representación femenina. Tampoco necesitó ajustarse a un ideal de mujer emancipada para ejercer su libertad. Su mayor transgresión fue, quizás, reivindicar el derecho a vivir bajo sus propios términos.