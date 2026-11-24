Dominga López sigue en carrera por la corona de Miss Universo 2026. La representante chilena clasificó este martes 24 de noviembre entre las 30 semifinalistas del certamen internacional, cuya gran final se desarrolla en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. La periodista y modelo viñamarina superó el primer corte de una competencia que reunió a 116 candidatas de distintos países y territorios, consolidando las expectativas que había generado durante las jornadas previas. La representante nacional busca repetir la histórica hazaña de Cecilia Bolocco, quien en 1987 se convirtió en la primera y, hasta ahora, única chilena en conquistar la corona de Miss Universo. “Vamos a hacer lo mejor para traer esa segunda corona al país, que ya es hora de que llegue”, señaló tras ser coronada en agosto. Dominga López destaca en las preliminares de Miss Universo 2026 La chilena llegó a la jornada decisiva como una de las favoritas de especialistas en concursos de belleza, tras sus presentaciones en las competencias preliminares realizadas durante el fin de semana. El sábado 21 de noviembre, López llamó la atención con un traje típico inspirado en la Gaviota de Platino del Festival de Viña del Mar, en homenaje a su ciudad natal. El diseño se posicionó entre los 15 más votados por el público en esta categoría. Posteriormente, el domingo 22 de noviembre, la representante nacional participó en los desfiles en traje de baño y vestido de gala, donde lució un diseño azul con pedrería y motivos de estrellas. Su desempeño, su dominio escénico y su imagen, marcada por un cabello corto que la diferencia de otras concursantes, han sido destacados durante su participación en Puerto Rico.

Quién es Dominga López, la representante de Chile en Miss Universo 2026

Dominga López obtuvo la corona de Miss Universo Chile el pasado 2 de agosto, tras ser coronada por Inna Moll. La representante de Viña del Mar superó en la instancia final a Catalina Vallejos, candidata de Pucón, y a Scarlette Hermosilla, representante de Lo Barnechea.

López es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad del Desarrollo. Además de su formación profesional, cursó estudios de teatro, teatro musical y actuación, y ha desarrollado una carrera vinculada al modelaje para alta costura y campañas publicitarias.

Su trabajo también la llevó a participar en producciones audiovisuales del cantante urbano Kidd Voodoo. En distintos espectáculos del artista —entre ellos presentaciones en el Movistar Arena, el Festival de Viña del Mar y el Estadio Chinquihue de Puerto Montt— interpretó al personaje del “ángel negro”, utilizando unas características alas negras de gran tamaño.

La respuesta sobre el aborto que marcó su coronación en Chile

Durante la competencia nacional, una de las preguntas dirigidas a la candidata estuvo relacionada con el proyecto de ley denominado “Escucha su corazón”, iniciativa que propone que las mujeres que accedan a un aborto bajo alguna de las tres causales escuchen previamente los latidos del feto antes de confirmar su decisión.

Frente a esa consulta, Dominga López sostuvo que el debate debía abordarse desde la empatía y considerando las circunstancias personales de cada mujer.

“Cuando hablamos de aborto, tenemos que tomarlo desde la parada de la empatía, de reconocer que detrás de cada mujer que decide tomar la decisión de abortar hay una historia que casi siempre conlleva dolor, miedo y mucha vulnerabilidad”, expresó.

La representante chilena también manifestó una postura crítica respecto del proyecto.

“Creo que este proyecto de ley es un retroceso. El país ha avanzado bastante con el tema del aborto, con la ley de las tres causales, y creo que el Estado debería enfocarse más en el acompañamiento de estas mujeres, no dejarlas de lado ni obligarlas y exponerlas a una experiencia que puede revictimizarlas”, afirmó.

Asimismo, enfatizó la importancia de que las mujeres cuenten con información suficiente para decidir sobre su salud.

“Una sociedad justa es la que escucha a las mujeres, que las acompaña y que, sobre todo, también las informa para que estas puedan tomar decisiones libres e informadas con toda la libertad de sentirse cómodas en escoger sobre su vida y su salud”, concluyó.