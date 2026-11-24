El senador Juan Luis Castro (PS) ofreció este martes disculpas públicas a Ximena Órdenes (IND-PPD) y Fidel Espinoza (PS) por el retiro de sus permisos constitucionales mientras acompañaban al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia, episodio que dio origen al denominado caso firmas.

A través de su cuenta en X, el parlamentario socialista reiteró las disculpas que, según aseguró, había expresado personalmente a Órdenes durante la mañana.

“Quiero reiterar públicamente mis sinceras disculpas a la senadora Ximena Órdenes, tal como se las expresé personalmente esta mañana. Comprendo su molestia y lamento lo ocurrido con el retiro y la posterior restitución de su permiso constitucional”, escribió.

“Tengo por ella un profundo respeto y consideración, tanto en lo personal como en su calidad de senadora de la República”, añadió.

En una segunda publicación, Castro extendió sus disculpas a Espinoza, quien, a diferencia de Órdenes, ha respaldado su continuidad al frente del comité parlamentario.

“Quiero expresar también públicamente mis sinceras disculpas al senador Fidel Espinoza. Agradezco profundamente su comprensión y el respaldo que ha manifestado a mi labor como jefe de comité y parlamentario”, señaló.

Con este gesto, Castro cumplió una de las tres solicitudes formuladas por los senadores del PPD durante la tarde de este martes para superar la crisis interna del Socialismo Democrático.

Las otras dos apuntan a que el socialista reconsidere su permanencia al frente del comité que integran el PS, el PPD y el Partido Liberal, y a que exista una compensación por el daño provocado a la bancada.

Las disculpas se producen, además, en medio del avance de la investigación penal encabezada por la Fiscalía Regional de Valparaíso, en la que Castro y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, tienen calidad de imputados.

Hasta el momento, Órdenes no ha comunicado públicamente si acepta las disculpas del senador socialista.