Advertencia: Esta historia trata sobre violencia y abuso sexual.

Cuando Joanne Young despertó atada a su cama, no tenía ni idea del horror que se había pasado mientras estaba inconsciente.

Tras oír a su entonces marido, Philip Young, pedir que alguien más “se agachara”, rápidamente se dio cuenta de que había otra persona en el dormitorio con ellos.

Sin que Joanne lo supiera, Young había publicado anuncios en internet buscando a otros hombres para que abusaran de ella. Luego la drogó e invitó a varios desconocidos a su habitación para abusar sexualmente de ella.

Esto llevaba ocurriendo 13 años.

Cuatro hombres fueron declarados culpables este jueves en un tribunal británico de varios delitos, entre ellos violación y abuso sexual. Su exmarido ya se había declarado culpable de varios cargos de violación.

Young, exconcejal conservador, y otro hombre, Dean Hamilton, se habían declarado culpables de violación y agresión sexual en una audiencia anterior.

El grupo provenía de diversos ámbitos. Uno de los hombres trabajaba en proyectos de defensa nuclear del Ministerio de Defensa británico, mientras que otro conducía camiones de la Cruz Roja a Rumania en la década de 1980.

El caso de Joanne guarda sorprendentes paralelismos con la violación reiterada de Gisèle Pelicot en Francia. Los expertos afirman que el crimen fue “profundamente abusivo”.

Un anuncio en internet

En internet, Young describía al abuso como una práctica sexual perversa compartida conocida como cuckolding (palabra en inglés que refiere al placer sexual de una persona al ver a su pareja manteniendo relaciones sexuales con otras personas).

Las fotografías utilizadas en los anuncios publicados en sitios como Craigslist y Grindr mostraban a Joanne inmóvil y atada a la cama.

James Foster, fiscal especializado del Servicio de la Fiscalía de la Corona (CPS), dijo que Young “la drogaba para luego abusar sexualmente de ella y grabar ese abuso sexual, y también hacía arreglos para que otros hombres acudieran a su casa para abusar sexualmente de ella”.

Uno de los hombres que respondió al anuncio fue Dean Hamilton, de 46 años, quien admitió haber violado a Joanne y haber abusado de ella en 2015.

Los otros hombres que fueron condenados por agredir sexualmente a Joanne fueron: Connor Sanderson-Doyle, de 32 años; Richard Wilkins, de 62; Norman Macksoni, de 48, y Mohammed Hassan, de 38, que es el hombre al que Young le dijo que se agachara cuando Joanne despertó.

Ellos declararon ante el tribunal que creían tener el consentimiento tanto de Joanne como de Young y que les habían dicho que Joanne fingía estar dormida, cuando en realidad estaba fuertemente sedada.

“Pero ni una sola vez, durante todos estos abusos, le preguntaron a Joanne Young qué quería ni mostraron interés alguno en cuáles eran sus deseos”, dijo Foster.

La ley establece que el consentimiento sexual solo puede darse si la persona involucrada “acepta por elección propia… y tiene la libertad y la capacidad de tomar esa decisión”.

Se les indica a los investigadores que determinen “qué medidas (si las hubo) tomó el sospechoso para obtener el consentimiento de la denunciante”.

La profesora Marianne Hester, catedrática emérita de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, dice que Joanne “claramente” no tenía capacidad para decir que no. Ademas, que “las mujeres no pueden dar su consentimiento si están dormidas”.

“Es lo mismo si están completamente drogadas. No pueden tomar la decisión de aceptar tener relaciones sexuales”, añade.

Hester, quien lleva años investigando la violencia de género, afirmó que estos casos plantean cuestiones más amplias sobre las actitudes hacia las mujeres y el sexo.

“Tenemos que cuestionar a los hombres, la forma en la que piensan que está bien tener relaciones sexuales y cómo siguen normalizando todos estos actos tan abusivos dentro del sexo. Eso es realmente problemático”, dice.

Hester agrega: “Sabemos que ya se han iniciado investigaciones en ciertos sitios web y que se ha identificado a personas en varios países que se dedicaban exactamente al mismo tipo de actividad.”

“Así que creo que potencialmente hay muchos más casos en curso”.

“El primero de muchos más”

Este caso también ha reavivado las preguntas sobre el papel de los sitios web utilizados para facilitar los abusos.

Lisa Sugiura, profesora de ciberdelincuencia y género en la Universidad de Portsmouth, en Reino Unido, argumenta que las plataformas en línea tienen la responsabilidad de abordar el contenido que normaliza la violencia contra las mujeres.

“A menudo, estos sitios van acompañados de abusos basados en imágenes y de un lenguaje y una retórica profundamente violentos contra las mujeres”, asegura. “Uno se pregunta: ¿cómo es posible que estos foros actúen con impunidad, sin supervisión ni rendición de cuentas?”

“Antes incluso de llegar a la cuestión de si deberíamos simplemente aceptar la palabra de un hombre que afirma hablar en nombre propio y de su esposa”, agrega.

Los datos muestran que actualmente están siendo investigados cientos de posibles delitos similares en todo Reino Unido.

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) asegura que existe una “necesidad urgente” de abordar el problema como una cuestión internacional.

Los investigadores de la NCA han identificado a más de 270 personas vinculadas a un foro en línea y a grupos que surgieron a partir de él.

La Fiscalía describe este tipo de delitos como un desafío emergente para los investigadores.

“Este tipo particular de delito, en el que un marido droga y maltrata a su esposa y hace que otros hombres también la maltraten, parece ser un nuevo tipo de delito”, dijo Foster.

Sugiura no está de acuerdo en que esta conducta delictiva en sí sea algo nuevo, sino que cree que la tecnología ha facilitado concretar y encubrir este tipo de abusos que pueden haber existido durante años.

“El uso de la tecnología permite el anonimato, posibilita esa división de la identidad, la protección de la imagen respetable fuera de internet y estos actos atroces en línea”, dice.

Además, agrega que los delincuentes a menudo operan dentro de comunidades en línea más amplias en las que se fomentan las actitudes misóginas y se comparte material abusivo.

“No siempre se trata de incidentes aislados”, afirmó.

“Pueden formar parte de redes más amplias en las que las personas intercambian consejos, se animan mutuamente y comparten material profundamente abusivo hacia las mujeres”.

“Creo que es posible que haya muchos más casos en proceso de salir a la luz”, añade.