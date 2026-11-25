Miss Universo 2026 marcó un hito en la historia de los concursos de belleza con la coronación de la puertorriqueña Jennifer Barreto, la primera madre y mujer casada en conquistar el título internacional. Su triunfo refleja la transformación de un certamen que durante décadas restringió la participación de las mujeres según su edad, estado civil y maternidad.

La modelo de 27 años se impuso entre 116 candidatas en la final realizada en San Juan, Puerto Rico, donde recibió la corona de manos de su antecesora, la mexicana Fátima Bosch. Su triunfo no solo le otorgó a Puerto Rico su sexto título, sino que representa un cambio significativo en los criterios que históricamente han definido el concurso de belleza.

De la soltería obligatoria a la inclusión de las madres

Desde su primera edición, celebrada en 1952 en California, Estados Unidos, Miss Universo promovió un ideal de belleza femenina asociado a la juventud y la soltería. Durante décadas, las aspirantes debían cumplir requisitos que no solo estaban relacionados con su apariencia física, sino también con aspectos de su vida privada y familiar.

Uno de los cambios más significativos se anunció en agosto de 2022, cuando la organización decidió eliminar las restricciones vinculadas al matrimonio y la maternidad. La modificación entró en vigor en 2023, permitiendo que mujeres casadas y con hijos pudieran competir por la corona internacional.

Ese mismo año, la colombiana Camila Avella y la guatemalteca Michelle Cohn estuvieron entre las madres que participaron en el certamen, abriendo camino a una generación de concursantes que hasta entonces había sido excluida por el reglamento.

Los cambios que han marcado a Miss Universo

La incorporación de las madres forma parte de un proceso más amplio de transformación del concurso, que durante los últimos años ha flexibilizado sus requisitos de participación.

2012: la organización permitió la participación de mujeres transgénero.

2018: la española Ángela Ponce se convirtió en la primera mujer transgénero en competir en la instancia internacional.

2023: se permitió la participación de mujeres casadas y madres.

2024: se eliminó el límite máximo de edad, permitiendo competir a mujeres mayores de 28 años.

2026: Jennifer Barreto se convirtió en la primera madre y mujer casada en conquistar la corona internacional.

Estas modificaciones también han estado acompañadas de una mayor valoración de las trayectorias profesionales, los proyectos sociales, las habilidades comunicacionales y las historias personales de las participantes, aunque la apariencia física continúa siendo parte de la competencia.

Jennifer Barreto: madre, esposa y profesional

La nueva Miss Universo es madre de una niña de siete años, cuenta con formación en Psicología y posee estudios de maestría en Psicología y Trabajo Social. Su trayectoria profesional ha estado vinculada a programas de prevención de la violencia familiar en Estados Unidos.

Su llegada al mundo de los concursos de belleza es relativamente reciente. En junio de 2026 obtuvo la corona de Miss Universo Puerto Rico, tras comenzar su preparación durante el año anterior.

Una corona que refleja los cambios de la sociedad

La apertura del certamen también plantea una discusión sobre los estándares de belleza y las expectativas que históricamente han recaído sobre las mujeres. Durante décadas, Miss Universo estableció una distinción entre aquellas que podían representar su ideal de belleza y quienes quedaban excluidas por decisiones personales como casarse o tener hijos.

Si bien la flexibilización de sus requisitos no elimina las críticas hacia los concursos de belleza y la presión estética que pueden reproducir, sí representa una ruptura con algunas de sus restricciones históricas.

La coronación de Barreto, en el aniversario número 75 de Miss Universo, simboliza esa transformación: la maternidad, que durante décadas fue motivo de exclusión, dejó de ser un obstáculo para alcanzar el máximo título del certamen.