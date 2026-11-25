Enfrentar una audiencia judicial junto a quien ha ejercido violencia es una de las experiencias más complejas para muchas mujeres. Más allá de ser una instancia procesal, puede significar una profunda reactivación emocional, marcada por sentimientos de miedo, culpa, vergüenza y desprotección.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que busca visibilizar y denunciar las distintas formas de violencia física, sexual, psicológica y económica que afectan a mujeres y niñas, resulta relevante abordar las dificultades que enfrentan las víctimas durante los procesos judiciales y la importancia de contar con orientación y acompañamiento.

María Belén Ferreira Brisso, abogada especialista en derecho de familia, entregó recomendaciones sobre cómo prepararse para una audiencia por violencia intrafamiliar (VIF), qué aspectos considerar durante el juicio y de qué manera resguardar los derechos de las denunciantes.

Uno de los primeros aspectos es conocer las etapas del procedimiento y las alternativas que pueden presentarse durante una audiencia. Contar con asesoría jurídica permite anticipar lo que podría ocurrir en la audiencia preparatoria, donde, dependiendo de las circunstancias de cada caso, se puede proponer un acuerdo, como la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Si no se alcanza un acuerdo, corresponde presentar las pruebas que respalden los hechos denunciados.

En este contexto, la abogada recomienda recurrir a las alternativas de representación gratuita disponibles para quienes no pueden costear un abogado particular. “Quienes sean víctimas de violencia de género pueden optar por la representación gratuita de SernamEG a través de los centros de la mujer de cada comuna en caso de no poder costear un abogado particular”, recomienda la especialista, quien lleva más de seis años litigando causas de VIF.

Otro elemento central es reunir antecedentes que permitan acreditar los hechos. Para ello, es necesario demostrar la existencia de una dinámica de asimetría de poder y el daño ocasionado en ese contexto. Según explica Ferreira Brisso, el peritaje psicológico constituye una de las herramientas más idóneas para respaldar estos antecedentes.

A esto se suman las pruebas documentales y testimoniales, que pueden contribuir a reconstruir lo ocurrido y acreditar la violencia ejercida. “correos electrónicos, mensajes, testigos (no necesariamente presenciales), informes médicos, peritajes, resultan claves para respaldar los hechos denunciados y acreditar la violencia ejercida”, afirma la experta.

La preparación también contempla una reunión previa con el abogado a cargo de la causa. Esta instancia permite resolver inquietudes, conocer el funcionamiento de la primera audiencia y, si el procedimiento ya se encuentra en etapa de juicio, anticipar cómo se desarrollará.

Cómo enfrentar una audiencia y evitar confrontaciones

Durante el proceso judicial, la interacción con el agresor puede convertirse en una fuente adicional de tensión. Por ello, la abogada plantea algunas recomendaciones para afrontar estas instancias.

Entregar antecedentes concretos y mantener la calma: Una audiencia es una instancia judicial, no un espacio para desahogarse. Aunque puede resultar emocionalmente difícil, es importante concentrarse en entregar información pertinente y que pueda ser acreditada.

“Es importante mantener la calma y manejar el estrés; la terapia también es de mucha ayuda. En estos procesos pueden aparecer muchos síntomas ansiosos propios de haber vivido abuso emocional, físico o cualquier otro”, enfatiza Ferreira.

Evitar las discusiones durante la audiencia: Reaccionar ante las intervenciones del demandado puede desviar la atención de los hechos relevantes y alterar el desarrollo de la instancia. Frente a provocaciones o intentos de responsabilizar a la denunciante, la especialista recomienda mantener la calma y dejar que los antecedentes sean presentados por las vías correspondientes.

“Callar no es sumisión, es una estrategia. Si durante la audiencia el agresor niega los hechos, cambia su versión, responsabiliza a la mujer o intenta mostrarse como víctima, lo mejor es no demostrar ninguna reacción ni hacer comentarios. Lo importante es lo que efectivamente se pueda demostrar durante el juicio”, explica la abogada.

Identificar y exponer las contradicciones: Durante un juicio pueden surgir diferencias entre las declaraciones del demandado, cambios en sus versiones o inconsistencias respecto de las fechas y los acontecimientos relatados. Sin embargo, estas deben evidenciarse a partir de los antecedentes disponibles.

“Eso se evidencia con el tiempo y con pruebas. Las contradicciones deberán ser expuestas durante el juicio y, sobre todo, en el alegato de clausura o cuando se hagan las observaciones a la prueba. El peritaje psicológico sigue siendo la manera más segura de probar la existencia de daño”, agrega Ferreira.

Reconocer las posibles conductas del demandado: De acuerdo con la experiencia de la especialista, una de las situaciones más frecuentes es que los agresores nieguen los hechos denunciados. También pueden recurrir a denuncias cruzadas, con el propósito de debilitar los argumentos de la denunciante.

“También hay ocasiones en que muestran su frustración en la audiencia y los puedes ver haciendo gestos o incluso perdiendo el control”, comenta la abogada, quien advierte sobre la importancia de estar preparadas para distintas reacciones durante el procedimiento.

Asistencia a las audiencias: qué deben considerar las denunciantes

La obligación de comparecer depende del tipo de procedimiento y de la etapa en que se encuentre la causa. En los procesos de familia, por lo general, la mujer debe asistir a la primera audiencia preparatoria para ratificar la denuncia o demanda.

En sede penal, en cambio, no es indispensable que esté presente en todas las audiencias, ya que puede comparecer mediante su abogado querellante. No obstante, la declaración de parte no es delegable, por lo que debe realizarla personalmente.

Este escenario podría experimentar modificaciones si se aprueban los cambios legales que actualmente se encuentran en tramitación, entre ellos un proyecto de ley orientado a fortalecer la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar.

Finalmente, es importante considerar que un proceso judicial puede prolongarse durante meses e incluso años, por lo que las respuestas no siempre son inmediatas. En ese contexto, contar con representación jurídica basada en la confianza y la coordinación resulta fundamental.

Aunque la incertidumbre es parte de cualquier juicio, disponer de pruebas, recibir asesoría de profesionales con formación en violencia de género y contar con apoyo psicológico puede contribuir a enfrentar el procedimiento con mayores herramientas y resguardar los derechos de las mujeres durante todo el proceso.