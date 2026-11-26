Una nueva medida que profundiza las restricciones contra las mujeres en Afganistán fue denunciada en la provincia de Balj, donde las autoridades talibanes habrían ordenado eliminar sus nombres de documentos oficiales y registros médicos. En su reemplazo, el personal administrativo y sanitario debería utilizar apelativos genéricos, como “bibi”, término que puede traducirse como “abuela”.

La disposición fue revelada por una investigación conjunta del medio afgano Zan Times y el diario británico The Guardian, que recopiló testimonios sobre una instrucción entregada a los centros de salud de la provincia en mayo de 2026. Según el reportaje, la orden incluye la eliminación de los nombres de las pacientes de recetas médicas e historiales clínicos, por lo que dejarían de figurar con sus identidades propias.

Sin embargo, los testimonios recogidos también dan cuenta del uso de otros términos para referirse a las mujeres. Algunas denunciaron que sus nombres son reemplazados por sobrenombres asociados a animales, como “cabra” o “vaca”. Hasta ahora, no existe confirmación de que esta instrucción haya sido implementada oficialmente en todo el territorio afgano.

Una práctica que invisibiliza la identidad de las mujeres

La medida se relaciona con una tradición cultural presente en algunos sectores de la sociedad afgana, donde mencionar públicamente el nombre de una mujer puede interpretarse como una exposición de su intimidad o una falta de respeto hacia los hombres de su familia.

Esta práctica se extiende a diferentes ámbitos de la vida cotidiana. En invitaciones, registros e incluso lápidas, algunas mujeres son identificadas mediante expresiones como “madre de”, “esposa de” o “hija de”, omitiendo sus nombres propios. De esta manera, su identidad queda supeditada al vínculo familiar que mantienen con un hombre.

Frente a esta situación, en 2017 la activista afgana Laleh Osmany impulsó la campaña #WhereIsMyName (¿Dónde está mi nombre?), una iniciativa que buscaba cuestionar esta costumbre y reivindicar el derecho de las mujeres a ser identificadas por sus nombres en documentos oficiales.

El movimiento contribuyó a visibilizar esta problemática y, en 2020, se aprobó una reforma que permitió incorporar el nombre de la madre en las identificaciones y los certificados de nacimiento. Sin embargo, estos avances en materia de reconocimiento de la identidad femenina comenzaron a verse amenazados tras el regreso de los talibanes al poder, en agosto de 2021.

Nuevas restricciones bajo el régimen talibán

Desde su retorno al poder, las autoridades talibanes han impuesto numerosas restricciones a los derechos de las mujeres y niñas en Afganistán. Las medidas han limitado su acceso a la educación, el trabajo, la atención sanitaria y la participación en espacios públicos.

En este contexto, la eliminación de los nombres propios de los registros médicos representa una nueva preocupación para organizaciones y activistas que defienden los derechos de las mujeres. Aunque la instrucción denunciada hasta ahora se circunscribe a la provincia de Balj, existe preocupación por la posibilidad de que este tipo de restricciones se extienda a otras localidades del país.