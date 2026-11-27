La Quinta Vergara volverá a recibir una figura del K-pop. A poco más de una década de la primera edición de Music Bank realizada en Viña del Mar, la llegada de Jihyo, cantante y líder de Twice, al Festival de Viña del Mar 2027 vuelve a poner al género surcoreano en el centro de la conversación musical local.

La artista se presentará en solitario en el certamen viñamarino el viernes 26 de febrero, lo que marcará un nuevo paso en la presencia de artistas de K-pop en uno de los escenarios más reconocidos de América Latina.

Pero detrás de Jihyo existe también la historia de Twice, un grupo que durante la última década se ha convertido en uno de los referentes globales del pop surcoreano y que ayudó a consolidar la expansión internacional de la música de ese país.

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Jihyo: diez años de formación antes de llegar a Twice

Park Ji-hyo, conocida artísticamente como Jihyo, nació el 1 de febrero de 1997 en Corea del Sur. Su historia en la industria musical comenzó mucho antes de su debut: ingresó a JYP Entertainment en 2005, cuando era una niña, y pasó cerca de diez años preparándose como trainee, un sistema de formación que caracteriza a buena parte de la industria del K-pop.

En 2015 participó en SIXTEEN, el programa de competencia que buscaba seleccionar a las integrantes de un nuevo grupo femenino de la compañía. El proyecto terminó dando origen a Twice, agrupación con la que debutó oficialmente en octubre de ese mismo año.

Jihyo quedó como líder del grupo y una de sus principales vocalistas. Su presencia escénica, capacidad vocal y participación en las performances han sido parte de la identidad del grupo, que a lo largo de los años ha desarrollado una carrera internacional con giras, lanzamientos en distintos mercados y una comunidad global de seguidores.

Su historia es también un ejemplo del funcionamiento de la industria del K-pop, donde la preparación artística, el trabajo colectivo, las coreografías y la construcción de una identidad visual forman parte de una propuesta que trasciende la música.

Twice y la expansión global de la tercera generación del K-pop

Twice debutó en 2015, en plena tercera generación del K-pop, un periodo que consolidó la expansión internacional de agrupaciones surcoreanas y amplió su presencia en mercados occidentales.

Durante esos años, grupos como BTS, EXO, BLACKPINK, Red Velvet y Twice, entre otros, contribuyeron a transformar el alcance de la música surcoreana, pasando de una audiencia concentrada principalmente en Asia y comunidades de seguidores internacionales a una presencia cada vez más relevante en escenarios, plataformas de streaming y mercados musicales globales.

Twice construyó su identidad a partir de canciones pop, coreografías reconocibles, una fuerte presencia audiovisual y una relación estrecha con sus seguidores, conocidos como ONCE.

Entre sus canciones más reconocidas están Cheer Up, TT, Fancy, Feel Special y The Feels, temas que reflejan distintas etapas de una trayectoria que ha evolucionado desde el pop de alto impacto visual hacia propuestas musicales más diversas.

El grupo también ha mantenido una actividad internacional sostenida, incluyendo presentaciones en grandes recintos y giras que han ampliado su audiencia fuera de Corea del Sur.

En ese contexto, la eventual llegada de Jihyo a Viña no es solamente la posibilidad de sumar una artista de K-pop a la programación festivalera. También representa la presencia de una figura asociada a una agrupación que ha sido parte de la evolución global del género durante los últimos diez años.

Jihyo y su carrera solista: una nueva etapa artística

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En agosto de 2023, Jihyo debutó como solista con ZONE, su primer EP, cuyo sencillo principal fue Killin’ Me Good. El lanzamiento le permitió explorar una identidad musical individual, distinta de la propuesta colectiva que desarrolla junto a Twice.

El álbum mostró una faceta que combina pop, R&B y distintos matices vocales, en una propuesta que buscaba presentar a la cantante desde una perspectiva propia, más allá de su rol dentro de la agrupación.

Su debut individual también fue parte de un proceso que otras integrantes de Twice han desarrollado en paralelo a sus actividades grupales. Nayeon fue la primera en dar ese paso, en 2022, seguida por Jihyo en 2023 y Tzuyu en 2024, mientras que Chaeyoung lanzó su primer álbum solista en 2025. A esto se suma MISAMO, la subunidad japonesa integrada por Mina, Sana y Momo. En 2025, además, Twice celebró sus diez años de trayectoria con TEN: The Story Goes On, un álbum que incluyó canciones individuales de sus nueve integrantes, reflejando las distintas identidades musicales que han desarrollado durante su recorrido como grupo.

En octubre de 2026, Jihyo anunció su salida de JYP Entertainment, compañía a la que estuvo vinculada desde su infancia, para establecer su propia agencia, EMITHAUS. La decisión marca una nueva etapa en la gestión de su carrera individual, aunque la cantante continuará siendo parte de Twice.

Este movimiento cobra especial relevancia si se considera que la eventual presentación en Viña 2027 podría coincidir con una etapa de mayor autonomía artística y expansión de su proyecto solista.

El K-pop y la Quinta Vergara: una historia que comenzó hace más de una década

Chile no es un territorio nuevo para las grandes presentaciones de K-pop. En noviembre de 2012, la Quinta Vergara recibió la primera edición de Music Bank realizada en el país, con la participación de grupos como Super Junior, MBLAQ, After School, RaNia, Davichi y CNBLUE.

El espectáculo marcó un antecedente importante en la relación entre las agrupaciones surcoreanas y el público chileno, en un momento en que la expansión internacional del género comenzaba a adquirir mayor visibilidad.

En marzo de 2018, Music Bank volvió a Chile, aunque esta vez el escenario fue el Movistar Arena de Santiago. En aquella jornada se presentaron Twice, VIXX, B.A.P, Wanna One, SF9 y Taemin, integrante de SHINee.

La presencia de Twice en ese espectáculo permitió que el público chileno conociera en vivo a una de las agrupaciones que posteriormente consolidaría su posición dentro del pop internacional.

Años después, el Festival de Viña del Mar también abrió espacio para el género. La presentación de NMIXX en la edición 2026 del certamen marcó otro hito en la incorporación de artistas surcoreanos a la programación de la Quinta Vergara, acercando una nueva generación de K-pop al público del festival.

Ahora que Jihyo fue confirmada para Viña 2027, la historia tendrá un nuevo capítulo: una integrante de uno de los grupos más representativos de la tercera generación del K-pop llegará a un escenario que ya ha sido parte de la expansión de este fenómeno musical en Chile.

Y aunque Twice como agrupación sería, sin duda, una de las visitas que muchos seguidores esperan, la posibilidad de ver a Jihyo desarrollar su carrera individual en un festival de alcance latinoamericano también habla de la evolución de una industria que continúa abriendo nuevos espacios para sus artistas.