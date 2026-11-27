El avance de las herramientas de inteligencia artificial generativa ha abierto nuevas formas de violencia en los entornos digitales. Entre ellas, la creación y difusión de fotografías y videos íntimos falsos sin el consentimiento de las personas involucradas, una práctica que puede afectar especialmente a mujeres, niñas y adolescentes.

Ante este escenario, el Ejecutivo anunció el ingreso de un proyecto de ley que busca fortalecer las sanciones contra la violencia sexual digital. La propuesta incorpora explícitamente como delito la producción y difusión de material íntimo o sexual creado o manipulado mediante inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías similares.

Gobierno busca actualizar la legislación frente a la violencia digital

La iniciativa fue presentada por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, junto con la subsecretaria de la cartera, Marcia Raphael, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Según informó el Gobierno a través de sus canales oficiales, el proyecto busca actualizar la normativa vigente para responder a las nuevas formas de violencia que surgen en los espacios digitales y que afectan de manera desproporcionada a mujeres, niñas y adolescentes.

Asimismo, la propuesta pretende entregar mayores herramientas al sistema de justicia para investigar y perseguir estas conductas, considerando tanto la creación de contenido íntimo falso como las amenazas de divulgarlo.

Las cinco medidas que contempla el proyecto de ley

La iniciativa del Ejecutivo se estructura en cinco ejes que buscan abordar distintas manifestaciones de la violencia sexual digital, desde la generación de imágenes mediante IA hasta la coordinación de las instituciones encargadas de responder a estas denuncias.

Delito por creación de imágenes sexuales con IA: La propuesta establece como delito específico la producción y difusión de material íntimo o sexual generado o manipulado mediante inteligencia artificial u otras tecnologías similares.

Aumento de penas y nuevas agravantes: Contempla un endurecimiento de las sanciones por la exhibición y divulgación no consentida de contenido íntimo. Además, incorpora agravantes cuando exista o haya existido una relación de pareja entre la víctima y el agresor.

Contempla un endurecimiento de las sanciones por la exhibición y divulgación no consentida de contenido íntimo. Además, incorpora agravantes cuando exista o haya existido una relación de pareja entre la víctima y el agresor. Ampliación de las sanciones por extorsión sexual: Extiende el alcance de este delito para perseguir a quienes amenacen con exhibir o difundir registros íntimos sin consentimiento.

Extiende el alcance de este delito para perseguir a quienes amenacen con exhibir o difundir registros íntimos sin consentimiento. Mayor protección para niñas, niños y adolescentes: Amplía el marco jurídico contra la explotación sexual infantil en plataformas digitales e incorpora expresamente el material generado o alterado mediante sistemas de inteligencia artificial.

Amplía el marco jurídico contra la explotación sexual infantil en plataformas digitales e incorpora expresamente el material generado o alterado mediante sistemas de inteligencia artificial. Coordinación entre instituciones: Propone crear una Subcomisión de Respuesta ante Delitos de Violencia Sexual Digital al interior de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal (CAI). La instancia buscará agilizar la persecución de estos delitos y fortalecer la respuesta del Estado ante las denuncias.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca adaptar la legislación penal a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y establecer consecuencias judiciales para las distintas formas de violencia sexual que se ejercen en entornos digitales.