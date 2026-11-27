La licencia médica presentada por la diputada del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, en la antesala de la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tiene un precedente: en octubre de 2024, la parlamentaria acudió a votar el libelo contra la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, pese a señalar que se encontraba con licencia médica.

El antecedente fue corroborado por Fast Check, que revisó los registros de asistencia y votaciones de la Cámara de Diputados, además de las publicaciones realizadas por la propia parlamentaria en redes sociales.

Según los registros legislativos, Jiles se ausentó de sus labores parlamentarias entre el 7 y el 9 de octubre de 2024 por licencia médica. Sin embargo, asistió a la Cámara el 10 de octubre, día en que se votó la admisibilidad de la acusación constitucional contra Tohá.

Ese mismo día, la diputada anunció públicamente su decisión mediante un video publicado en su cuenta de X.

“Hoy, aunque estoy con una licencia médica, me voy a presentar a la Cámara a votar a favor de la acusación constitucional contra la Ministra Tohá, puesto que creo que es admisible y que el Senado debe juzgar su responsabilidad política en relación a la seguridad pública”, sostuvo entonces.

Los registros de la Cámara confirman que Jiles votó a favor de la admisibilidad del libelo, que finalmente fue rechazado por 67 votos a favor, 73 en contra y siete abstenciones.

Dos años después, la parlamentaria presentó una licencia médica de 14 días, con fecha de inicio el 24 de noviembre, en medio de una estrecha disputa por los votos necesarios para aprobar la acusación constitucional contra Rabat.

A su eventual ausencia se suma la de su compañera de bancada, Zandra Parisi, quien presentó un permiso médico tras someterse a una intervención odontológica de urgencia.

El presidente de la comisión revisora del libelo, Raúl Soto (PPD), informó que la acusación sería votada en la sala el próximo lunes 30 de noviembre. Para su aprobación se requiere la mayoría de los diputados presentes.

Fast Check consultó a la bancada del PDG sobre la posibilidad de que Jiles concurra nuevamente a votar pese a su licencia médica. Sin embargo, la parlamentaria declinó referirse al tema.