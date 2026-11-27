El partido en formación Voluntad para Chile ingresó una solicitud ante la Contraloría General de la República para ampliar su fiscalización a los 1.886 decretos de rebaja de condena firmados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre el 11 de marzo y el 19 de noviembre de 2026.

La cifra se conoció luego de que la cartera entregara los antecedentes a la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat, cuya votación en la Sala de la Cámara de Diputados está prevista para el próximo lunes.

Según datos de Gendarmería, 1.408 de estas reducciones ya se han hecho efectivas. Entre los beneficiarios figuran condenados por delitos sexuales contra menores, crímenes de lesa humanidad y narcotráfico.

La colectividad solicitó que su presentación se incorpore a la fiscalización iniciada por Contraloría a fines de octubre, centrada originalmente en 56 casos vinculados a delitos sexuales contra menores.

“Creemos que no solamente se deben investigar los 56 decretos que la Contraloría ya está identificando e investigando, que están referidos a delitos sexuales. También se deben investigar todos los decretos para que puedan salir a la luz todos los motivos por los cuales el ministro firmó esos decretos, entre los cuales hay muchos condenados por violaciones a los derechos humanos, principalmente en delitos de lesa humanidad”, señaló el presidente de Voluntad para Chile desde las afueras del organismo fiscalizador.

El requerimiento solicita revisar si los beneficiarios se encontraban excluidos conforme al artículo 17 de la Ley 19.856, identificar los casos posteriores a febrero de 2022 —cuando la Ley 21.421 excluyó expresamente a los autores de delitos sexuales contra menores—, verificar la existencia de los informes exigidos por el reglamento y establecer eventuales responsabilidades administrativas.

La presentación también cuestiona el argumento esgrimido por Rabat, quien ha sostenido que no podía oponerse a las rebajas aprobadas por las respectivas comisiones. Sin embargo, un reportaje de CIPER reveló que su cartera rechazó al menos 22 solicitudes de este tipo entre junio y octubre.

“Hay una discusión judicial legítima sobre la retroactividad de la ley y no le pedimos a la Contraloría que la resuelva. Lo que queremos saber es si el Ministerio revisó cada caso como manda el reglamento y por qué a algunos condenados les negó la rebaja y a otros se la concedió”, precisó el dirigente.

Añadió que la situación “está causando gran indignación en la sociedad chilena y por lo tanto es el momento que el ministro dé la cara y nos responda claramente y le responda a la Contraloría”.

Voluntad para Chile se encuentra actualmente en proceso de constitución legal ante el Servicio Electoral (Servel), previo al inicio de la recolección de firmas. Entre las figuras vinculadas al referente destacan el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo; el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; la senadora Fabiola Campillai, y el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos.