Hollywood Lift en Chile: el tratamiento favorito de celebridades para un rejuvenecimiento natural

Rostros frescos, luminosos y sin exageraciones. Esa es la promesa del Hollywood Lift, el último avance en rejuvenecimiento facial que aterriza en Chile gracias a Clínica Terré, una institución con más de 30 años de experiencia en medicina estética y cirugía plástica, y que ya es furor entre celebridades estadounidenses del cine y la televisión

Inspirado en actrices como Demi Moore, Lindsay Lohan, Kris Jenner, Christina Aguilera y otras estrellas que han apostado por un look natural pero rejuvenecido, el Hollywood Lift combina la precisión del lifting quirúrgico con la vanguardia de la medicina estética regenerativa. ¿El resultado? Un rostro más joven, sin caras tensas ni el temido “efecto máscara”.

¿En qué consiste?

El Hollywood Lift es muchos más que un lifting facial tradicional, ya que se trata de una experiencia estética personalizada que actúa en tres niveles. Primero, a nivel de estructura, mediante un mini lifting quirúrgico, menos invasivo y con incisiones mínimas.

Luego, trabaja en la regeneración profunda de la piel, incorporando biotecnologías como polinucleótidos, exosomas, bioestimuladores y toxina botulínica, que mejoran la textura, firmeza y luminosidad. Finalmente, contempla un mantenimiento inteligente, con un protocolo postoperatorio diseñado para prolongar y potenciar los resultados a través de tratamientos periódicos.

“El objetivo no es sólo verse más joven, sino reconstruir la mejor versión del rostro desde adentro hacia afuera, con resultados tan sutiles que solo un experto sabría notar”, explica la médico cirujano Pamela Saavedra, Jefa del Área de Medicina Estética Regenerativa de Clínica Terré.

¿Qué zonas se tratan?

Principalmente el tercio medio e inferior del rostro: pómulos, mejillas, línea mandibular y cuello. También puede incluir un brow lift o tratamiento en la zona periorbicular, si el caso así lo requiere. Pero no existe una fórmula única: cada procedimiento se diseña a medida, tomando en cuenta la estructura ósea, tipo de piel y los objetivos estéticos del paciente.

¿Para quiénes está indicado?

El Hollywood Lift está recomendado para personas con flacidez leve a moderada, pérdida de definición facial o signos de envejecimiento, que buscan resultados reales pero naturales. Generalmente se realiza entre los 38 y 65 años, aunque lo más relevante no es la edad, sino el estado general de salud y calidad de piel del paciente.

“Es una técnica que no busca transformar, sino devolver armonía al rostro. En vez de borrar la edad, trabaja en favor de ella, con herramientas que estimulan la regeneración celular y potencian lo que cada paciente ya tiene”, agrega la doctora Saavedra.

Tecnología de punta al servicio de la naturalidad

El lifting quirúrgico tiene una duración estimada de hasta 10 años o más, pero los elementos regenerativos incluidos en el protocolo requieren mantención periódica.

La filosofía detrás del tratamiento es sumar capas de regeneración con el tiempo, como parte de una rutina de autocuidado estética sofisticada, tal como lo hacen las celebridades.

El Hollywood Lift representa una nueva era en cirugía estética facial, donde la precisión quirúrgica se une con la ciencia bioactiva de última generación. Una técnica que promete no solo rejuvenecer, sino redefinir lo que significa envejecer bien.

Ahora, este secreto de las estrellas ya está disponible en Chile, de la mano de Clínica Terré, institución pionera en innovación estética, con más de tres décadas de trayectoria profesional.