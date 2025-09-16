Condón vaginal en Chile: qué es, cómo usarlo paso a paso y dónde conseguirlo
El condón interno o de vagina, un método de barrera seguro y poco conocido, llega al país de la mano de APROFA para ampliar las opciones de protección sexual y anticonceptiva.
Para prevenir embarazos no deseados y/o no planificados y protegerse de las Infecciones de Transmisión Sexual, existen distintos métodos de barrera. El más usado y conocido es el preservativo o condón de pene o también llamado externo, pero ¿sabías que también existe el condón interno o de vagina? y que está disponible para su compra en APROFA.
Si no habías escuchado sobre este producto, no te preocupes, sabemos que es difícil acceder a esta información, pero en el Día Internacional del Condón de Vagina o Preservativo Interno, APROFA te da a conocer datos claves sobre este método y las recomendaciones para su uso correcto.
El condón interno es una alternativa segura y que aumenta las opciones de protección
“En Chile y la mayoría del mundo, existe desconocimiento sobre la existencia del condón de vagina, el que surge como una respuesta a la demanda de las mujeres y personas con vulva y vagina para proteger sus prácticas sexuales y que dota también de poder y decisión ante la negación del uso del condón de pene”, indican desde APROFA.
Con casi 60 años de trayectoria en la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos, la organización sin fines de lucro destaca que “muchos métodos anticonceptivos y métodos de barrera aún son poco conocidos en Chile, principalmente por la falta de información y, en el caso del condón de vagina o interno, por la ausencia de stock en el mercado”.
Pero hoy, gracias a APROFA, esta alternativa segura y eficaz ya está disponible en el país, ampliando las opciones de protección y cuidado para vivir una sexualidad plena y libre.
Paso a paso para usar el condón de vagina correctamente
La primera recomendación es siempre revisar las indicaciones del fabricante ubicadas en la caja o en el prospecto del producto y se puede instalar hasta tres horas antes de iniciar las prácticas sexuales.
“Para un correcto uso de este método de barrera, sigue las indicaciones y recuerda que se puede usar en distintas prácticas sexuales penetrativas, vaginales, anales y orales. Además, el anillo externo permite la cobertura de la piel circundante de genitales y ano, por lo que es muy importante para la protección ante ITS”, aseveran desde APROFA.
Los pasos a seguir son nueve, si se te olvidan, no dudes en volver a leer esta información:
- Verifica la fecha de caducidad del condón, nunca usar un condón vencido.
- Verifica que el material del que está hecho no te genere alergia.
- Ábrelo con las ranuras que trae y no con los dientes, podría romperse.
- El anillo interno más grueso, el cual tiene el extremo cerrado, se coloca dentro de la vagina y mantiene el condón en su sitio. El anillo externo más fino permanece en la parte exterior, cubriendo la abertura vaginal.
- Ponte en una posición cómoda. Sostén el borde externo del condón por el extremo cerrado, apriete ambos bordes del anillo interno con el índice y el pulgar e introdúcelo en la vagina o ano.
- Utiliza el dedo para empujar el anillo interno, tanto como le sea posible, cerca del hueso del pubis.
- Durante la práctica sexual penetrativa sostén la parte externa del condón.
- Una vez terminada la práctica sexual se retira girando suavemente.
- Desecha en un basurero.
¿Buscas el condón de vagina? Descubre dónde conseguirlo
APROFA es una de las primeras organizaciones en Chile en contar con este producto a un precio justo disponible en el mercado.
Ingresando a www.aprofa.cl o directamente a www.farmaciatudecision.cl podrás conocer los valores y promociones del condón de vagina o preservativo interno.