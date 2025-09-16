Condón vaginal en Chile: qué es, cómo usarlo paso a paso y dónde conseguirlo

Para prevenir embarazos no deseados y/o no planificados y protegerse de las Infecciones de Transmisión Sexual, existen distintos métodos de barrera. El más usado y conocido es el preservativo o condón de pene o también llamado externo, pero ¿sabías que también existe el condón interno o de vagina? y que está disponible para su compra en APROFA.

Si no habías escuchado sobre este producto, no te preocupes, sabemos que es difícil acceder a esta información, pero en el Día Internacional del Condón de Vagina o Preservativo Interno, APROFA te da a conocer datos claves sobre este método y las recomendaciones para su uso correcto.

El condón interno es una alternativa segura y que aumenta las opciones de protección

“En Chile y la mayoría del mundo, existe desconocimiento sobre la existencia del condón de vagina, el que surge como una respuesta a la demanda de las mujeres y personas con vulva y vagina para proteger sus prácticas sexuales y que dota también de poder y decisión ante la negación del uso del condón de pene”, indican desde APROFA.

Con casi 60 años de trayectoria en la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos, la organización sin fines de lucro destaca que “muchos métodos anticonceptivos y métodos de barrera aún son poco conocidos en Chile, principalmente por la falta de información y, en el caso del condón de vagina o interno, por la ausencia de stock en el mercado”.

Pero hoy, gracias a APROFA, esta alternativa segura y eficaz ya está disponible en el país, ampliando las opciones de protección y cuidado para vivir una sexualidad plena y libre.

Paso a paso para usar el condón de vagina correctamente

La primera recomendación es siempre revisar las indicaciones del fabricante ubicadas en la caja o en el prospecto del producto y se puede instalar hasta tres horas antes de iniciar las prácticas sexuales.

“Para un correcto uso de este método de barrera, sigue las indicaciones y recuerda que se puede usar en distintas prácticas sexuales penetrativas, vaginales, anales y orales. Además, el anillo externo permite la cobertura de la piel circundante de genitales y ano, por lo que es muy importante para la protección ante ITS”, aseveran desde APROFA.

Los pasos a seguir son nueve, si se te olvidan, no dudes en volver a leer esta información:

Verifica la fecha de caducidad del condón, nunca usar un condón vencido. Verifica que el material del que está hecho no te genere alergia. Ábrelo con las ranuras que trae y no con los dientes, podría romperse. El anillo interno más grueso, el cual tiene el extremo cerrado, se coloca dentro de la vagina y mantiene el condón en su sitio. El anillo externo más fino permanece en la parte exterior, cubriendo la abertura vaginal. Ponte en una posición cómoda. Sostén el borde externo del condón por el extremo cerrado, apriete ambos bordes del anillo interno con el índice y el pulgar e introdúcelo en la vagina o ano. Utiliza el dedo para empujar el anillo interno, tanto como le sea posible, cerca del hueso del pubis. Durante la práctica sexual penetrativa sostén la parte externa del condón. Una vez terminada la práctica sexual se retira girando suavemente. Desecha en un basurero.

¿Buscas el condón de vagina? Descubre dónde conseguirlo

APROFA es una de las primeras organizaciones en Chile en contar con este producto a un precio justo disponible en el mercado.

Ingresando a www.aprofa.cl o directamente a www.farmaciatudecision.cl podrás conocer los valores y promociones del condón de vagina o preservativo interno.