El millonario sueldo de Alejandro Irarrázaval, el cuestionado amigo de Kast que lidera a asesores

A menos de dos meses del inicio del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, se conoció el monto de la remuneración que recibirá uno de sus colaboradores más cercanos y estratégicos en La Moneda: el jefe de asesores presidenciales, Alejandro Irarrázaval.

Según reveló Radio Biobío, Irarrázaval firmó su contrato ante la administración presidencial, documento en el que se establece que percibirá un total de $85,1 millones brutos entre el 11 de marzo y el 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con la información publicada, los pagos se distribuyen en distintas cuotas mensuales: una de $4,6 millones, dos cercanas a los $7 millones y otras siete que alcanzan aproximadamente los $9,5 millones cada una.

Irarrázaval ocupa formalmente el cargo de “coordinador de asesores del gabinete presidencial”, función desde la cual tiene entre sus responsabilidades “asesorar en materia de seguimiento de compromisos de los distintos ministerios y reparticiones públicas”, además de apoyar el monitoreo de avances de compromisos presidenciales tanto a nivel nacional como internacional.

El contrato también establece que debe “participar de reuniones de trabajo con contrapartes técnicas ministeriales”, consolidándolo como uno de los principales articuladores del denominado “segundo piso” de La Moneda.

Su figura ha quedado en el centro del debate político durante las últimas semanas, luego de cuestionamientos tanto desde la oposición como desde sectores del oficialismo respecto del poder e influencia que tendría el equipo de asesores presidenciales en la toma de decisiones del Ejecutivo.

Las críticas aumentaron especialmente tras la polémica por los oficios de Hacienda que proponían “descontinuar” programas públicos y por los problemas comunicacionales enfrentados por el Gobierno en distintas áreas.

Radio Biobío además destacó que Irarrázaval mantiene una larga relación política y personal con Kast. Ambos se conocieron mientras estudiaban en la Universidad Católica y posteriormente compartieron trayectoria en la UDI antes de renunciar conjuntamente al partido.

Más adelante participaron en la creación de Acción Republicana y luego en la fundación del Partido Republicano, consolidando una relación política de larga data que hoy se replica en el núcleo más cercano del Presidente en La Moneda.