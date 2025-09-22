Cómo recuperar hábitos saludables tras Fiestas Patrias sin dietas extremas

Después de Fiestas Patrias, el aroma de los platos típicos nacionales parece persistir en el ambiente, pero también en la conciencia de muchos. La pregunta sobre cómo volver a una rutina saludable se repite cada año, especialmente cuando los días de celebración estuvieron marcados por excesos. Lo primero, señala el académico de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, Javier Maruri Vargas, es evitar la culpa.

“La comida no solo cumple una función nutritiva, también tiene un fuerte componente social: compartir con seres queridos, disfrutar del momento y desconectar son parte de la experiencia”, señala el especialista. Por eso, asegura, el remordimiento tras las fiestas carece de sentido. El verdadero desafío, explica, es evitar las conductas compensatorias que suelen aparecer tras los excesos.

En ese sentido, el nutricionista descarta de plano las soluciones mágicas. “Ni las dietas extremas ni los jugos détox resolverán el problema de un día para otro”, advierte. Agrega que someterse a rutinas de ejercicio intensas, sin estar preparado, podría traer más problemas que beneficios. La clave, insiste, está en retomar los hábitos saludables de manera progresiva y asegurarse de que sean sostenibles.

Alimentación e hidratación: claves para recuperar el bienestar tras Fiestas Patrias

Una buena forma de comenzar es volviendo a una alimentación equilibrada. Reincorporar frutas y verduras, que aportan fibra, vitaminas y minerales, ayuda a mejorar la digestión y genera sensación de saciedad. Es recomendable, además, reducir el consumo de frituras y alimentos ultraprocesados, que suelen ser más difíciles de digerir.

La hidratación cumple un rol fundamental. Beber agua en cantidad suficiente es esencial para el funcionamiento de órganos como el hígado y los riñones, y ayuda al cuerpo a eliminar toxinas. “Si se siente pesadez o malestar, el agua puede ser el mejor aliado”, recomienda.

Ejercicio moderado y proteínas ligeras para retomar la salud después de Fiestas Patrias

Respecto de la actividad física, el académico UNAB sugiere retomar la rutina previa sin aumentar la intensidad de forma brusca. Para quienes no solían hacer ejercicio, propone comenzar con actividades sencillas, como caminar treinta minutos al día a un ritmo rápido. “Lo importante es ser constante, más que buscar resultados rápidos”, precisa.

Otra recomendación es disminuir por unos días el consumo de carnes rojas y optar por pescados, carnes blancas o proteínas vegetales como las legumbres, lo que contribuye a una sensación de liviandad y aporta variedad a la dieta.

El especialista insiste no caer en la desesperación. “El estrés y la ansiedad provocados por la preocupación sobre lo que se comió pueden llevar a un círculo vicioso de más comida poco saludable”, comenta. Lo mejor es relajarse, recordar los buenos momentos de las fiestas y entender que un par de días no definen la salud.

Si después de un tiempo la persona no logra recuperar sus hábitos, sugiere consultar a un especialista para recibir consejos personalizados. Finalmente, recuerda que el número en la balanza es solo uno de muchos factores. “Lo que realmente importa es la suma de decisiones diarias”, afirma. La salud, concluye, es el reflejo de un conjunto de hábitos a largo plazo, no solo de lo que se hace en un par de días festivos.

Un regreso con calma y sin culpa

El llamado de los especialistas es a recordar que la salud no se define por unos días de celebración, sino por las decisiones que se sostienen en el tiempo. Recuperar hábitos saludables tras Fiestas Patrias no implica arrepentirse, sino aprender a equilibrar la vida disfrutando de la tradición y cuidando el bienestar