Perdieron kilos con las inyecciones para bajar de peso, pero luego vino la piel flácida

Después de rebajar casi 38 kilos desde diciembre con la ayuda de inyecciones para perder peso, Emilly Murray ha quedado con un indeseado recuerdo de su antiguo cuerpo: la piel flácida.

“No puedo vestir lo que quiero vestir”, dice la mujer de Liverpool de 35 años. “No puedo mostrar mis piernas porque tengo tanta piel que cuelga sobre mis rodillas”.

Aunque no lamenta haber perdido peso por el beneficio de salud, Emilly dice que la piel flácida de sus muslos “realmente me deprime” ya que la cohíbe y la manera como se ve desnuda la hace sentir como un “bagre”.

“Se ve bien cuando está toda recogida, pero luego cuando me saco la ropa, me veo como una vieja de 90 años. Es horroroso”.

Este mes se cumplen dos años desde que la inyección Wegovy para la pérdida de peso estuvo disponible a través del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) para pacientes que particularmente asistían a una clínicas de manejo de pérdida de peso en Inglaterra, Gales y Escocia. El tratamiento ha estado disponible para las consultas privadas desde 2023.

Otro fármaco para la pérdida de peso, Mounjaro, estuvo disponible para la medicina privada en febrero de 2024 y a través del NHS en junio. Los fármacos, que funcionan reprimiendo el apetito, no son aptos para todos y pueden causar efectos secundarios severos.

Muchas personas atribuyen su rápida pérdida de peso a las inyecciones que se aplican en casa, pero algunas están encontrando que su autoestima se ha visto golpeada por la manera en que sus brazos, estómago, senos y muslos se ven ahora.

Otras también ven la piel flácida en sus mejillas y cuello, generando el término “cara Ozempic” que aparece en las redes sociales.

Cuando alguien gana peso, su piel se adapta y se estira, pero cuando pierden peso su piel se puede mantener estirada, explica Nora Nugent, presidenta de la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos Estéticos (BAAPS, por sus siglas en inglés).

“Entre más rápida sea (la pérdida de peso), hay más piel flácida”, añade.