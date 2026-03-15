Cáncer cervicouterino en Chile: 1.500 diagnósticos al año y el desafío de mejorar detección temprana

En Chile, alrededor de 1.500 mujeres son diagnosticadas cada año con cáncer cervicouterino y cerca de 600 fallecen a causa de esta enfermedad, lo que equivale a dos muertes al día, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esto lo convierte en uno de los cánceres más frecuentes en mujeres en el país y una de las principales causas de muerte por cáncer ginecológico.

A nivel global, esta enfermedad afecta, especialmente, a mujeres en edad adulta y en Chile se estima que la mayor incidencia se concentra entre los 35 y 55 años. Sin embargo, una parte importante de estos casos podría evitarse mediante controles preventivos oportunos y vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

“Uno de los grandes desafíos es que muchas veces esta enfermedad no presenta síntomas en sus etapas iniciales. Por eso, los controles preventivos como el Papanicolaou o el test de VPH son fundamentales para detectarla a tiempo y evitar su avance”, explica el doctor Francisco Larsen, oncólogo radioterapeuta de Clínica IRAM.

Según datos de la autoridad sanitaria, cuando el cáncer cervicouterino se detecta en etapas tempranas, las probabilidades de tratamiento exitoso superan el 90%, lo que refuerza la relevancia del diagnóstico precoz. No obstante, en Chile aún persisten brechas en el acceso y la adherencia a los programas de tamizaje: se estima que solo cerca del 60% de las mujeres en edad de riesgo se realiza el PAP con la periodicidad recomendada.

Ante este panorama, la campaña “8 miradas sobre el cáncer cervicouterino” nace con un objetivo claro: abrir la conversación sobre una enfermedad que sigue afectando a cientos de mujeres en Chile, pese a que puede prevenirse y detectarse a tiempo.

El autocuidado también es prevención

Hablar de cáncer cervicouterino en el Mes de la Mujer es una forma de poner en el centro la salud femenina y recordar que el autocuidado también implica informarse y la realización de controles médicos de forma periódica.

“El cáncer cervicouterino es una enfermedad que, detectada a tiempo, tiene altas posibilidades de tratamiento. Por eso es tan importante que las mujeres no posterguen sus controles y comprendan que la prevención es parte fundamental de su bienestar”, agrega el especialista.

La campaña busca precisamente ampliar la conversación y recordar que, detrás de cada diagnóstico, existen historias, aprendizajes y oportunidades para prevenir.

El cáncer cervicouterino desde distintas perspectivas

La iniciativa “8 miradas sobre el cáncer cervicouterino” propone abordar esta enfermedad desde distintas aristas: la información médica, la prevención, la detección temprana, el tratamiento, la experiencia de las pacientes, el rol de la red de apoyo y la tecnología.

A través de contenidos como las “8 recomendaciones desde la mirada de la prevención”, testimonios, material educativo y encuentros con la comunidad, la campaña busca entregar información clara y accesible, derribar mitos y fomentar una cultura de autocuidado.

Entre las acciones de la campaña se incluyen contenidos educativos en las redes sociales de la clínica, testimonios de pacientes y actividades de prevención abiertas a la comunidad, como el 1er Encuentro de Mujeres con Cáncer Cervicouterino realizado en Chile, que se realizará el próximo jueves 19 de marzo. Una instancia promovida por Clínica IRAM para conversar, resolver dudas y compartir herramientas de cuidado en cada etapa del proceso.