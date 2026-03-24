El costo físico de postergarse: cómo el exceso de roles afecta el cuerpo de las mujeres

La mujer contemporánea no vive una sola vida. Vive varias en simultáneo. Es madre y profesional. Es jefa y colaboradora. Es hija, amiga, hermana, cuidadora. Es la que organiza, la que resuelve, la que anticipa. Y en esa agenda infinita, hay algo que suele quedar al final de la lista: ella misma. Porque el problema no es únicamente “verse bien”. El problema es dejar de estar bien.

En este sentido, el cuerpo pasa a ser “territorio postergado”; mujeres no consultan por estética fijándose en la vanidad, consultan cuando el cuerpo empieza a pasar la cuenta, y esto se ve en diferentes áreas: dolor lumbar tras años de cargar hijos, debilidad abdominal post embarazo, cambios en la piel por estrés sostenido, retención de líquidos, flacidez asociada a alteraciones hormonales, inflamación persistente, alteraciones circulatorias, e incluso un proceso inevitable que cambia las reglas del juego: la perimenopausia y la menopausia.

Durante esta etapa, que puede comenzar incluso antes de los 40 años, el cuerpo femenino experimenta disminución de estrógenos, cambios en la distribución de grasa corporal, pérdida de elasticidad cutánea, menor masa muscular y alteraciones en la circulación y el suelo pélvico. No es solo una transición hormonal, es una transformación estructural.

Y muchas mujeres la atraviesan sin información, sin acompañamiento y con la sensación de que “ya no es prioridad”.

Más allá de lo estético: lo funcional

Aquí es donde la kinesiología dermatofuncional está tomando un rol estratégico en el ecosistema de salud femenina. No se trata solo de celulitis o firmeza, se trata de funcionalidad tisular, drenaje linfático, recuperación postparto, manejo de cicatrices quirúrgicas, fortalecimiento del core, trabajo del suelo pélvico, mejora circulatoria y acompañamiento corporal en procesos hormonales.

Los tratamientos estéticos, cuando están bien indicados y direccionados, no son superficiales, son herramientas reales de recuperación funcional; la mujer que consulta muchas veces no busca un cambio radical: busca volver a sentirse cómoda en su propio cuerpo, recuperar movilidad, energía, tonicidad, es decir, volver a reconocerse, retomando su identidad.

Lo que están viendo las profesionales en consulta

Las kinesiólogas dermatofuncionales, enfermeras y profesionales de la salud especializadas en medicina estética están en primera línea de esta realidad. Son testigos de un patrón transversal:

Mujeres que llegan tarde para ellas mismas.

Mujeres que priorizaron a todos antes que a ellas.

Mujeres que normalizaron el dolor, la incomodidad y el desgaste físico como parte del rol que ejercen en su día a día o que les tocó cumplir.

Y cuando finalmente consultan, lo hacen no solo por apariencia, sino por algo mucho más importante,calidad de vida, funcionalidad y bienestar integral. Nuevas preguntas clave para entrevistas (enfocadas solo en lo físico y funcional).

En conversación con la Kinesióloga Vinka González de la Clínica Estética Elysian, pudimos obtener la apreciación de algunas áreas de interés repetitivo en mujeres que consultan por medicina estética.

¿Cuáles son las principales consultas físicas que reciben de mujeres que han postergado su autocuidado durante años?

— Dolor lumbar post embarazo, diástasis abdominal, debilidad del suelo pélvico, alteraciones circulatorias, flacidez asociada a cambios hormonales.

¿Qué cambios corporales observan con mayor frecuencia en mujeres en etapa de perimenopausia y menopausia?

— Disminución de elasticidad, redistribución de grasa abdominal, pérdida de masa muscular, mayor retención de líquidos y cambios en la calidad de la piel.

Durante la menopausia, la caída de los estrógenos produce múltiples alteraciones metabólicas: disminuye el metabolismo basal, aumenta la grasa corporal, sobre todo visceral; se pierde masa muscular (sarcopenia), lo que además genera cambios en el tono de la piel como aparición de flacidez, y se reduce la densidad ósea (osteopenia/osteoporosis).

También se altera el metabolismo de la glucosa (mayor resistencia a la insulina y riesgo de diabetes tipo 2), el perfil lipídico (aumento de LDL y triglicéridos, descenso de HDL), la regulación del apetito y la inflamación sistémica, lo que eleva el riesgo de síndrome metabólico, hipertensión, enfermedad cardiovascular y esteatosis hepática. Estos cambios son hormonales, no solo consecuencia del envejecimiento.

¿Por qué los tratamientos dermatofuncionales no deberían considerarse solo “estéticos”?

— Porque trabajan tejido, función muscular, circulación, drenaje linfático y recuperación postquirúrgica; impactan directamente en bienestar físico.

Además, a diferencia de lo que se entiende como estética, la medicina dermatofuncional trabaja a nivel más profundo en la piel impactando en procesos fisiológicos y metabólicos propios del organismo.

¿Qué impacto tiene la recuperación del core y del suelo pélvico en la calidad de vida femenina?

— Mejora postura, reduce dolor lumbar, previene incontinencia y mejora estabilidad corporal.

La recuperación del core y del suelo pélvico tiene un impacto profundo en la calidad de vida femenina: mejora la postura y la estabilidad corporal, reduce el dolor lumbar y pélvico, previene y trata la incontinencia urinaria y fecal, y optimiza la función abdominal. Además, mejora la función sexual, aumentando la sensibilidad, el control muscular, la lubricación y el libido, y favorece orgasmos más intensos. También contribuye a una mejor respiración, equilibrio, rendimiento físico, confianza corporal y bienestar emocional, con efectos positivos en la vida diaria y en la salud a largo plazo.

¿Qué mensaje entregan a mujeres que creen que ya es “tarde” para recuperar su cuerpo después de los 40 o 50 años?

— Nunca es tarde para mejorar función. El cuerpo responde cuando recibe estímulo adecuado y acompañamiento profesional. Además, invitarlas a liberarse de la culpa al preocuparse por ellas.

¿Cómo debería abordarse el cuidado corporal en mujeres que transitan cambios hormonales?

— Con evaluación personalizada, trabajo progresivo, enfoque funcional y coordinación con otros profesionales de salud cuando sea necesario.

Este Mes de la Mujer no es solo una fecha simbólica. Es una oportunidad estratégica para instalar una conversación más madura. No se trata de romantizar el sacrificio femenino, se trata de desnormalizar la postergación.

De acuerdo con Paulina Caro, enfermera de la Clínica Estética Elysian, “cuidarse no es frivolidad, es gestión de salud, invertir en el cuerpo no es lujo, es sostenibilidad personal. Porque una mujer puede sostener muchos roles, pero no puede seguir sosteniéndolos si su cuerpo se quiebra en silencio. Y ese es el mensaje que hoy merece amplificación”.