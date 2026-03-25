Caída del pelo en el embarazo y postparto: causas hormonales, déficit nutricional y cuidados seguros

La pérdida del pelo puede afectar a las mujeres en distintas etapas de la vida y una de ellas es durante el embarazo. Los cambios hormonales que se producen en este periodo pueden generar variaciones en el ciclo capilar y episodios de debilitamiento o caída, especialmente después del parto.

Y aunque hasta hace algún tiempo se pensaba que el aumento de estrógenos prolongaba la fase de crecimiento del cabello, en los últimos años se ha comprobado que este equilibrio puede alterarse por factores como el estrés físico y emocional, déficits nutricionales de hierro, zinc o vitaminas del complejo B, cambios en la función tiroidea o condiciones como la anemia, frecuentes en esta etapa. Todo ello puede provocar que el cabello se vuelva más frágil o que se acelere su caída.

Manuela Salas, médico tricólogo y jefa del área de tratamientos capilares de Clínica Terré, afirma que si se quiere recurrir a algún tipo de tratamiento, hay que optar por alternativas seguras, y siempre bajo indicación médica. “Existen suplementos nutricionales específicos para pacientes en post parto que, al corregir déficits, pueden mejorar la calidad del cabello. Asimismo, algunos tratamientos tópicos suaves y procedimientos dermatológicos no invasivos pueden evaluarse caso a caso por especialistas, evitando cualquier producto o técnica que no esté debidamente indicado para esta etapa”.

¿Se puede prevenir?

Aunque es difícil evitar completamente la caída del pelo, sí existen medidas que ayudan a fortalecer el cabello y cuidar la salud capilar durante el post parto. “Aquí la alimentación juega un rol fundamental. Se recomienda priorizar alimentos ricos en proteínas como huevos, legumbres y pescado bien cocido; hierro, presente en carnes magras, espinaca y lentejas; zinc, que se encuentra en frutos secos y semillas; y ácidos grasos omega-3, presentes en pescados bajos en mercurio y en semillas como la chía o el lino. Las frutas y verduras ricas en antioxidantes también contribuyen a la salud del cuero cabelludo” , detalla la Dra. Salas.

A modo de apoyo, Clínica Terré cuenta con “Embarazo vital”, un programa nutricional integral diseñado especialmente para mujeres en etapa de gestación y postparto que cuenta con un enfoque personalizado y el objetivo de promover la salud de la madre y el desarrollo óptimo del bebé, al tiempo que facilita una recuperación efectiva tras el embarazo. “Uno de los aspectos que abordamos junto a especialistas en nutrición materno-infantil es la recuperación postnatal, incluyendo apoyo para la lactancia, reposición de nutrientes perdidos y estrategias para aumentar la energía y equilibrar las hormonas, lo que incide directamente en la salud capilar”, acota la Dra. Salas.

En cuanto a los cuidados diarios, la experta recomienda evitar tratamientos agresivos como alisados químicos, decoloraciones o el uso excesivo de calor. “Hay que optar por shampoos suaves, masajes capilares que estimulen la circulación y peinados que no tensionen el cabello. Mantener rutinas de autocuidado y descanso también ayuda a reducir el impacto del estrés”, agrega.

Finalmente, la especialista advierte que la caída del pelo durante el post parto suele ser transitoria y, en la mayoría de los casos, se normaliza con el tiempo. “Cuidar el cabello durante el post parto es parte del cuidado integral de la mujer y de su bienestar en una etapa de profundos cambios físicos y emocionales”, concluye.