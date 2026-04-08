El rol clave de la matronería en el bienestar integral de la mujer

En Chile, los tiempos de espera en el sistema público de salud, particularmente en consultas de especialidades, continúan siendo un desafío a lo largo del país. Según datos del Ministerio de Salud, al cierre de 2025 la mediana de espera para una consulta nueva de especialidad alcanza los 226 días, mientras que para cirugías llega a los 251 días.

Estas cifras reflejan la presión existente sobre el sistema, especialmente en áreas de mayor complejidad. Sin embargo, también permiten poner en valor el rol de la atención primaria y de los equipos de salud sexual y reproductiva, donde es posible acceder a orientación, prevención y detección temprana.

Desde APROFA, organización con más de 60 años de trayectoria en salud sexual y reproductiva, destacan que el acceso a información clara y a controles periódicos es clave para prevenir enfermedades y detectar oportunamente posibles alteraciones. “Promovemos que las personas puedan realizar al menos un control anual en salud sexual y reproductiva, ya que constituye una herramienta fundamental de autocuidado. La información y la orientación profesional permiten tomar decisiones informadas y anticiparse a posibles problemas de salud”, señalan desde la organización.

El rol de la matronería en la prevención

En este contexto, la matronería cumple un rol estratégico dentro del sistema de salud, especialmente en la promoción, prevención y acompañamiento en salud sexual y reproductiva.

A través de controles regulares, las matronas y matrones no solo realizan evaluaciones clínicas, sino que también entregan educación, orientación y herramientas para el autocuidado, además de identificar oportunamente posibles factores de riesgo o señales de alerta.

Este tipo de atención permite resolver inquietudes, indicar exámenes preventivos y, cuando es necesario, gestionar derivaciones hacia especialidades médicas, contribuyendo a un abordaje integral de la salud.

Controles preventivos: una base para el bienestar

Cuidar la salud también implica realizar controles de manera periódica. Estos no solo permiten detectar a tiempo posibles enfermedades, sino también resolver dudas, recibir orientación y tomar decisiones informadas sobre el propio cuerpo.

Entre los principales controles recomendados siempre según la evaluación de un o una profesional de salud se encuentran:

Consulta con matrona o matrón: es un espacio de atención integral donde puedes hablar sobre tu salud sexual y reproductiva, resolver dudas, recibir orientación y evaluar qué exámenes necesitas según tu edad y situación personal.

Papanicolaou (PAP): es un examen simple que permite detectar cambios en el cuello del útero antes de que se transformen en cáncer. Se recomienda desde los 25 años y es clave para la prevención del cáncer cervicouterino.

Detección de VPH (Virus del Papiloma Humano): permite identificar la presencia del virus asociado al cáncer cervicouterino, incluso antes de que existan síntomas. Generalmente se sugiere desde los 30 años y según los resultados, el o la profesional de salud puede evaluar la periodicidad del PAP.

Examen físico de mamas: consiste en una revisión realizada por un profesional de salud para detectar cambios o alteraciones. También es una oportunidad para aprender a conocer el propio cuerpo.

Mamografía: es una radiografía de las mamas que permite detectar lesiones de forma temprana, incluso antes de que sean palpables. Se recomienda habitualmente desde los 40 años.

Ecografía transvaginal: es un examen que permite observar en detalle el útero y los ovarios, ayudando a detectar condiciones como quistes o miomas.

Exámenes de sangre: permiten evaluar el estado general de salud a través de la medición de diferentes indicadores. De manera específica, pueden detectar infecciones de transmisión sexual. Se recomienda realizar un chequeo completo al menos una vez al año o según indicación profesional.

Evaluación prostática: permite detectar a tiempo posibles alteraciones en la próstata. Es recomendable iniciar controles desde los 40 años, dependiendo de antecedentes y factores de riesgo.

Recuerda que la frecuencia y tipo de estos controles siempre deben ser definidos junto a un o una profesional de salud, según cada caso.