Síntomas ginecológicos de alerta: cuándo consultar a tu especialista y no postergar la atención

Diversas barreras siguen dificultando el acceso oportuno a la salud ginecológica en Chile. Entre ellas, el tiempo, el costo de las consultas privadas y las largas listas de espera en el sistema público, son factores que inciden directamente en la postergación de controles preventivos.

En particular, quienes asumen mayores responsabilidades de cuidado enfrentan más dificultades para acceder a atención, ya que estas tareas, históricamente concentradas en mujeres, suelen limitar el tiempo disponible para atender la propia salud. A su vez, existe una menor tendencia de los hombres a asistir a controles de salud, lo que muchas veces desplaza la gestión de la salud hacia otras personas del entorno, rol que con frecuencia recae en mujeres.

A ello se suma que, en el sistema privado, los altos costos representan un obstáculo importante, mientras que en el sistema público la demora para conseguir una hora puede extenderse por largos periodos. Todo esto reduce las posibilidades de acceder oportunamente a una atención con especialista.

Desde Aprofa, advierten sobre las consecuencias de esta situación. “Los factores mencionados anteriormente impiden que mujeres y personas que requieren atención ginecológica, accedan a diagnósticos oportunos, lo que afecta su calidad de vida y, en los casos más graves, puede derivar en fallecimientos por enfermedades que podrían haberse detectado a tiempo. Esto es responsabilidad del Estado”, señalaron desde la institución.

En este contexto, y ante la falta de presupuesto suficiente para permitir el acceso oportuno a la atención de especialistas, APROFA elaboró una lista de síntomas que requieren evaluación ginecológica.

La organización sin fines de lucro indicó que “el objetivo de esta iniciativa es incentivar a las personas a calendarizar, organizar y priorizar su bienestar, reconocer señales de alerta y acudir a consulta de manera oportuna, contribuyendo así a la detección temprana de posibles patologías y a una mejor calidad de vida”, agregando que “la recomendación es siempre es agendar al menos un control anual para realizar seguimiento tanto a la salud sexual y reproductiva como a otros aspectos de la salud”.

Señales de alerta que requieren evaluación por médica/o ginecóloga/o:

Toda aquella derivación realizada por matrón/a.

Flujo vaginal con mal olor, color inusual o picazón, que no cede al tratamiento indicado por profesional matrón/a.

Dolor durante las relaciones sexuales.

Dolor pélvico persistente.

Evaluación de mamografías y ecografías mamarias.

Infecciones urinarias a repetición.

Dolor durante la menstruación que interfiere con tu vida diaria.

Lesiones, heridas, verrugas o ampollas en la zona genital.

Efectos secundarios de los métodos anticonceptivos.

Dolor lumbar bajo persistente.

Orientaciones que puedes solicitar:

Decisiones relacionadas con iniciar, cambiar o suspender un método anticonceptivo.

Sospecha o confirmación de un embarazo

Alternativas frente a la decisión de continuar o no un embarazo, dentro del marco de la Ley IVE.

Apoyo y atención tras una situación de violencia sexual.

Inquietudes sobre salud sexual, placer o bienestar.

Procesos de transición, incluyendo información sobre hormonización (como el uso de testosterona).

Evaluación y tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual.

Evaluación ecográfica.

Priorizar la salud ginecológica: una decisión clave

Reconocer las señales de alerta y acudir a controles periódicos puede marcar la diferencia en la detección temprana de enfermedades. Especialistas insisten en que la consulta oportuna no solo mejora la calidad de vida, sino que también permite prevenir complicaciones mayores y avanzar hacia una atención más integral en salud sexual y reproductiva.