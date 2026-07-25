Día del Autocuidado: cómo prevenir la “cara de smog” y proteger la piel de la contaminación

En Chile, diversos estudios muestran que el 60% de las personas duerme mal, el 73% vive con altos niveles de estrés y que las alteraciones de la microbiota intestinal son cada vez más frecuentes. Aunque a primera vista estas condiciones parecen no estar relacionadas, todas pueden converger en un mismo impacto: debilitar la barrera cutánea, favorecer la inflamación y comprometer significativamente la salud de la piel, el órgano más grande del cuerpo y nuestra primera línea de protección frente al entorno.

A estos factores se suma un importante agente externo: la exposición diaria al smog, especialmente en la Región Metropolitana. La contaminación atmosférica también puede afectar la barrera cutánea, acelerar el envejecimiento y favorecer la aparición de la denominada “cara de smog”. La médica cirujana María Eugenia Urrutia, key opinion leader ēniks, comparte cinco recomendaciones y explica cómo innovadoras plataformas de última generación permiten identificar las necesidades de la piel y personalizar su cuidado.

Cada 24 de julio se conmemora el Día Internacional del Autocuidado, una iniciativa respaldada por la Organización Mundial de la Salud, donde el concepto “24/7” simboliza que el cuidado de la salud debe practicarse las 24 horas del día, los siete días de la semana. En ese contexto, la salud de la piel también forma parte del bienestar integral.

“La piel no es solo apariencia. Es una barrera inmunológica, regula la temperatura corporal y muchas veces refleja lo que ocurre al interior del organismo. Cuidarla con información y constancia es una forma concreta de practicar el autocuidado responsable”, afirma María Eugenia Urrutia.

Uno de los agresores menos conocidos es precisamente la contaminación. Según iQAir, Coyhaique, Santiago y Quillota figuran entre las ciudades con peor calidad del aire en Chile en tiempo real. La exposición diaria al smog favorece la acumulación de partículas sobre la piel, obstruye los poros, disminuye su hidratación natural y acelera el envejecimiento cutáneo, un fenómeno conocido como “cara de smog”. Más allá de sus efectos estéticos, esta condición debilita la barrera cutánea, aumentando la sensibilidad, la irritación y la inflamación.

Cinco hábitos para prevenir la “cara de smog” y fortalecer la piel

1. ¿Sabías que el estrés envejece?

La evidencia muestra que el estrés crónico aumenta los niveles de cortisol, puede reducir la producción de colágeno hasta en un 40% y retrasar la recuperación de la barrera cutánea, favoreciendo el envejecimiento prematuro.

En relación a esto mismo la especialista menciona “Muchas personas creen que el envejecimiento de la piel depende únicamente de la exposición al sol, pero el estrés también desempeña un papel importante. Cuando se mantiene en el tiempo, debilita la función de barrera de la piel y acelera los signos de envejecimiento. Por eso es fundamental adoptar una rutina de limpieza respetuosa que ayude a protegerla y fortalecerla”, señala.

2. La salud intestinal también se refleja en la piel

La evidencia científica muestra que existe una estrecha relación entre el intestino y la piel. Un microbioma equilibrado ayuda a disminuir la inflamación, fortalecer la barrera cutánea y favorecer el tratamiento de afecciones como el acné, la rosácea o la dermatitis atópica.

“Hoy entendemos que la piel no funciona de manera aislada. Existe una comunicación permanente entre el intestino y la piel, por lo que también es importante evitar limpiezas excesivamente agresivas que alteren su microbiota natural”, señala.

3. La Inteligencia Artificial ya puede diagnosticar tu piel

Una vez comprendidos los factores que afectan la salud cutánea, el siguiente paso es conocer las necesidades específicas de cada persona. En este ámbito, la inteligencia artificial comienza a transformar el cuidado de la piel. Hoy existen plataformas de última generación capaces de analizar sus características, identificar necesidades particulares y orientar rutinas personalizadas según el tipo de piel, antecedentes y objetivos de cada usuario.

“La IA puede ser una muy buena aliada para orientar el cuidado de la piel, especialmente en personas que no saben por dónde empezar o tienen dudas sobre si su rutina realmente se ajusta a sus necesidades. Yo recomiendo LIA, una asesora de inteligencia artificial con respaldo médico que, a partir de información como el tipo de piel, los objetivos y el estilo de vida, entrega un Skin Score personalizado. Esta herramienta sugiere ingredientes con evidencia científica y permite hacer seguimiento del progreso de forma intuitiva. No reemplaza la consulta médica, pero sí ayuda a tomar decisiones más informadas sobre el cuidado de la piel”, señala Urrutia.

4. La noche es el mejor momento para reparar la piel

Una vez definida una rutina adecuada, también importa el momento en que se aplica.Durante el sueño disminuyen los niveles de cortisol y aumenta la producción de hormona del crecimiento, proceso clave para la síntesis de colágeno y la regeneración celular.

“La rutina nocturna suele ser la gran olvidada, cuando en realidad es el momento en que la piel trabaja con mayor intensidad para recuperarse del daño acumulado durante el día. En ese sentido, una buena alternativa es utilizar sérum con exosomas, un producto revolucionario -utilizado por estrellas de Hollywood- formulado para apoyar una piel que se ve cansada, opaca o con primeras líneas finas”, explica.

5. En Chile, el protector solar es un hábito para todo el año

Finalmente, ningún hábito logra su máximo efecto si la piel no está protegida frente al principal agresor ambiental: la radiación UV. Nuestro país registra algunos de los índices de radiación ultravioleta más altos del mundo, por lo que la exposición al sol sigue siendo un factor de riesgo incluso durante el invierno o en días nublados. La fotoprotección diaria continúa siendo la medida más efectiva para prevenir el envejecimiento prematuro y reducir el riesgo de enfermedades cutáneas.

“El protector solar sigue siendo el activo con mayor respaldo científico para prevenir el daño acumulativo de la piel y, paradójicamente, uno de los hábitos menos incorporados por las personas. Ninguna rutina de cuidado logra todo su potencial si no está acompañada por una protección solar adecuada”, concluye la experta.

El autocuidado de la piel va mucho más allá de la estética. Mantener hábitos saludables, controlar el estrés, dormir adecuadamente, cuidar la salud intestinal, utilizar productos apropiados y aplicar protector solar durante todo el año son medidas que ayudan a fortalecer la barrera cutánea y prevenir el daño provocado por la contaminación y otros factores ambientales. Los especialistas coinciden en que una rutina constante y personalizada es la mejor herramienta para conservar una piel sana a largo plazo.