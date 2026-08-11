El piso pélvico es un grupo de músculos que cumple un rol fundamental en el organismo, aunque muchas veces pasa desapercibido. Se encarga de sostener órganos como la vejiga, el útero y el recto, participa en el control de la continencia urinaria y fecal, influye en la salud sexual y forma parte del denominado “core”, el conjunto de músculos responsables de la estabilidad del cuerpo.

Con el paso del tiempo, el embarazo, el parto, la menopausia o incluso el sedentarismo, esta musculatura puede perder fuerza. La buena noticia es que existen ejercicios simples que pueden realizarse en casa para fortalecer el piso pélvico y contribuir a prevenir problemas como la incontinencia urinaria o el descenso de los órganos pélvicos.

¿Por qué es importante fortalecer el piso pélvico?

Mantener estos músculos fuertes ayuda a:

Prevenir pérdidas involuntarias de orina.

Favorecer la recuperación después del embarazo y el parto.

Reducir el riesgo de prolapso de órganos pélvicos.

Mejorar la estabilidad del abdomen y la espalda.

Contribuir al bienestar y la salud sexual.

Favorecer una mejor calidad de vida durante la menopausia.

Al igual que ocurre con cualquier otro músculo del cuerpo, la constancia es la clave para obtener resultados.

Cómo identificar los músculos del piso pélvico

Antes de comenzar cualquier rutina es importante aprender a reconocer la musculatura correcta.

Una forma sencilla consiste en imaginar que se intenta detener el flujo de orina o evitar expulsar gases. Esa sensación de elevación corresponde a la contracción del piso pélvico.

Sin embargo, los especialistas recomiendan no practicar los ejercicios mientras se está orinando de manera habitual, ya que esto podría alterar el vaciado normal de la vejiga.

Ejercicios para fortalecer el piso pélvico en casa

1. Contracciones básicas o ejercicios de Kegel

Son los ejercicios más conocidos y efectivos.

¿Cómo hacerlos?

Acuéstate o siéntate cómodamente.

Relaja glúteos, abdomen y piernas.

Contrae únicamente los músculos del piso pélvico.

Mantén la contracción entre 3 y 5 segundos.

Relaja completamente durante otros 3 a 5 segundos.

Repite entre 10 y 15 veces.

Con el tiempo, puedes aumentar gradualmente la duración de cada contracción.

2. Contracciones rápidas

Este ejercicio ayuda a responder mejor frente a esfuerzos como toser, estornudar o levantar peso.

Consiste en:

Contraer el piso pélvico durante un segundo.

Relajar inmediatamente.

Repetir entre 10 y 20 veces.

3. Respiración diafragmática

La respiración también influye en el funcionamiento del piso pélvico.

Para practicarla:

Coloca una mano sobre el abdomen.

Inhala lentamente por la nariz permitiendo que el abdomen se expanda.

Exhala por la boca mientras activas suavemente el piso pélvico.

Repite durante cinco minutos.

Esta coordinación mejora el trabajo conjunto entre el diafragma, el abdomen profundo y el suelo pélvico.

4. Puente de glúteos

Este ejercicio fortalece la musculatura del core y puede complementar el trabajo del piso pélvico.

Acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas.

Apoya ambos pies en el suelo.

Eleva lentamente la pelvis.

Mientras subes, activa el piso pélvico.

Mantén unos segundos y baja lentamente.

Realiza entre 10 y 12 repeticiones.

5. Sentadillas controladas

Las sentadillas, realizadas con buena técnica, también ayudan a fortalecer la musculatura profunda.

Al bajar, mantén una respiración controlada y activa suavemente el piso pélvico al volver a subir.

No es necesario utilizar peso adicional.

Hábitos que ayudan a cuidar el piso pélvico

Además del ejercicio, existen conductas que favorecen su buen funcionamiento:

Mantener un peso saludable.

Evitar el estreñimiento mediante una alimentación rica en fibra.

Beber suficiente agua.

No cargar peso excesivo sin una técnica adecuada.

Practicar actividad física de forma regular.

Evitar el tabaquismo, ya que la tos crónica aumenta la presión sobre el piso pélvico.

No aguantar las ganas de orinar durante largos periodos.

Errores frecuentes

Muchas mujeres creen que están fortaleciendo el piso pélvico cuando, en realidad, contraen otros músculos.

Los errores más comunes son:

Apretar los glúteos.

Contraer el abdomen de forma excesiva.

Contener la respiración.

Empujar hacia abajo en lugar de elevar la musculatura.

Realizar demasiadas repeticiones sin descanso.

Si aparecen molestias o no se logra identificar correctamente la musculatura, es recomendable consultar con un kinesiólogo especializado en rehabilitación pelviperineal o un profesional de salud.

¿Cuándo se empiezan a notar los resultados?

Los beneficios no suelen ser inmediatos. La mayoría de las mujeres comienza a notar mejoras entre las seis y doce semanas de práctica constante, siempre que los ejercicios se realicen correctamente.

Al igual que cualquier entrenamiento muscular, la regularidad es más importante que la intensidad. Dedicar entre cinco y diez minutos al día puede marcar una diferencia significativa en el largo plazo.

Un pequeño hábito con grandes beneficios

Fortalecer el piso pélvico no requiere equipamiento especial ni largas sesiones de entrenamiento. Con ejercicios sencillos, buena técnica y constancia, es posible mejorar la fuerza de esta musculatura y prevenir diversas alteraciones que afectan la calidad de vida.

Incorporar estos ejercicios a la rutina diaria es una forma de autocuidado que beneficia a mujeres de todas las edades, desde la juventud hasta la menopausia. Y aunque pueden realizarse en casa, ante síntomas como pérdidas de orina, sensación de peso en la pelvis o dolor persistente, siempre es recomendable consultar con un profesional para recibir una evaluación personalizada.