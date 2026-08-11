Alexis Sánchez deja Europa tras 18 años y jugará en el CF Montreal de la MLS

Después de 18 temporadas consecutivas en el fútbol europeo, Alexis Sánchez prepara un cambio de continente. A sus 37 años, el goleador histórico de la selección chilena continuará su carrera en el CF Montreal, equipo canadiense que compite en la Major League Soccer (MLS), donde firmará un contrato por dos temporadas.

El delantero quedó libre luego de finalizar su etapa en Sevilla, club con el que consiguió mantenerse en la máxima categoría del fútbol español. El cuadro nervionense le ofreció extender su vínculo por una temporada, pero el tocopillano rechazó la propuesta y comenzó a evaluar alternativas para continuar su carrera.

Aunque inicialmente las posibilidades parecían apuntar hacia alguna franquicia estadounidense, finalmente Montreal tomó ventaja. El propio club canadiense anticipó la llegada de un nuevo atacante mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que se escucha al director general de la institución, Luca Saputo, decir durante una conversación telefónica: “Quiere a Alexis, el número 10 en la camiseta”.

La decisión no estuvo marcada únicamente por aspectos deportivos. Según los antecedentes conocidos por RedGol, la situación familiar del delantero también tuvo un peso importante al momento de escoger su próximo destino.

Su pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova, enfrentaba dificultades y demoras para obtener el visado necesario para ingresar a Estados Unidos debido a su nacionalidad. La situación debía resolverse además considerando el traslado de ambos junto a su hija Bela.

Frente a ese escenario, Canadá apareció como una alternativa migratoria más rápida y sencilla para que la familia pudiera instalarse conjuntamente, un elemento que terminó favoreciendo la opción del CF Montreal mientras avanzaba el mercado de fichajes.

El cambio pone término a un recorrido europeo que comenzó después de que Udinese adquiriera al atacante chileno. Tras sus préstamos en Colo Colo y River Plate, Sánchez se instaló definitivamente en Italia en 2008 y posteriormente pasó por Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Sevilla.

Durante sus 18 temporadas consecutivas en Europa, el tocopillano consiguió 16 títulos. Con Barcelona levantó una Liga española, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En Arsenal obtuvo tres Community Shield y dos FA Cup, mientras que con Inter de Milán conquistó dos títulos de Serie A, una Copa Italia y dos Supercopas italianas.

Ahora Sánchez desembarcará en una MLS que cuenta con figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Heung Min Son y Thomas Müller, además de incorporaciones para esta temporada como Robert Lewandowski, Casemiro y Antoine Griezmann.

En Montreal coincidirá con otro chileno, el arquero Thomas Gillier, formado en Universidad Católica y perteneciente al Bologna, que lo mantiene a préstamo en el conjunto canadiense desde mediados de 2025.

El CF Montreal, fundado en 2010 por la familia Saputo, compite en la Conferencia Este y participa en la MLS desde 2012. El club también tiene antecedentes con futbolistas chilenos: en 2016 incorporó desde Universidad Católica a Jeisson Vargas por US$2,8 millones, operación que todavía figura como la segunda contratación más cara de su historia.

Así, tras un recorrido que lo llevó por Chile, Argentina, Italia, España, Inglaterra y Francia, Sánchez iniciará una nueva etapa en Canadá y sumará a Montreal como el próximo destino de su carrera profesional.