Tribunal sirio condena a muerte en ausencia al derrocado Bashar al-Assad

Un tribunal sirio condenó este martes a la pena de muerte en ausencia al derrocado presidente Bashar al-Assad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil que comenzó en 2011.

Se trata de la primera sentencia dictada contra Assad desde que las autoridades de transición comenzaron, durante 2026, a llevar ante la justicia a figuras vinculadas con el antiguo Gobierno, mediante procesos tanto presenciales como en ausencia.

En el mismo juicio fue condenado a muerte Atef Najib, primo materno del expresidente y exgeneral de brigada del Ejército sirio, señalado por su responsabilidad en la represión desarrollada en la provincia meridional de Daraa en 2011.

Najib dirigía entonces la rama de Seguridad Política en esa provincia y lideró la represión que desencadenó el levantamiento contra el Gobierno de Assad y que posteriormente derivó en la guerra civil.

A diferencia del exmandatario, Najib estuvo presente durante la lectura de la sentencia. Bajo fuertes medidas de seguridad, permaneció dentro de una jaula y vestido con uniforme de prisionero mientras el juez comunicaba la decisión del tribunal.

El exgeneral fue detenido después de la caída del antiguo Gobierno y se convirtió en uno de sus funcionarios de mayor rango en ser llevado ante la justicia por las nuevas autoridades.

Assad, en tanto, permanece fuera de Siria. El expresidente y su hermano Maher huyeron a Rusia después de que los insurgentes ingresaran a Damasco en diciembre de 2024, por lo que el proceso judicial en su contra se desarrolló en ausencia.

La condena se produce en medio de los procesos abiertos por las autoridades de transición contra integrantes del antiguo régimen por hechos ocurridos durante el conflicto iniciado hace 15 años.