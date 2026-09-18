Menopausia y Fiestas Patrias: cómo disfrutar el 18 sin descuidar tu salud

Con las Fiestas Patrias ad portas, es habitual encontrar sugerencias para vivir un “18 saludable” como moderar el consumo de embutidos, disfrutar las empanadas sin excedernos, optar por carnes magras y, sobre todo, preferir el agua por sobre los jugos, las aguas saborizadas y las bebidas. Son consejos que después de los 40 pueden potenciarse con algunos matices propios para quienes están viviendo la peri o postmenopausia. En estas etapas el cuerpo metaboliza el alcohol de otra manera, la insulina responde distinto y cuidar la masa muscular se vuelve más importante.

En etapa de la vida las mujeres experimentan cambios metabólicos y hormonales que explican que nuestro cuerpo ya no responda como antes. Esto es porque “los cambios hormonales influyen en que se redistribuya la grasa hacia el abdomen, se acelera la pérdida de masa muscular y aumenta la resistencia a la insulina, entre otros efectos. Es algo que vemos día a día, es más, 9 de cada 10 mujeres que llegan a nuestra consulta refieren haber sufrido cambios corporales y aumento de peso, aun manteniendo los mismos hábitos”, destaca María de los Ángeles Larraín, ginecóloga y directora médica de Neopausia, clínica especializada en menopausia y salud de la mujer.

Celebrar sin culpa

Al respecto la nutricionista de Neopausia Constanza Raglianti explica: “No se trata de una lista de prohibiciones. Significa comer y beber con más atención: notar el sabor, las señales de saciedad, cómo se va sintiendo el cuerpo, en vez de comer de forma automática o acelerada, que es lo que suele pasar cuando hay mucha comida y bebida disponible. Es disfrutar conscientemente, no restringirse”.

El alcohol se metaboliza distinto después de los 40

Con la caída de estrógeno propia de la transición menopáusica, el cuerpo procesa el alcohol de forma más lenta y con mayor impacto. Su consumo en esta etapa se ha asociado a mayor frecuencia e intensidad de bochornos y a alteraciones del sueño.

La proteína, la gran aliada de esta etapa

La transición menopáusica acelera la pérdida de masa muscular. Por eso, priorizar carnes magras, pescados, mariscos y legumbres en la mesa del 18 no es solo una forma de comer más liviano: ayuda a cuidar la masa muscular.

Los carbohidratos también pesan distinto

La mayor resistencia a la insulina propia del climaterio hace que los picos de azúcar —presentes en sopaipillas, pasteles, dulces y bebidas azucaradas— se sientan y pesen más que en otras etapas de la vida. Incluir en la mesa una gran variedad de ensaladas, verduras asadas y distintas opciones de postres con menor cantidad de azúcares es una forma de disfrutar estas fiestas sin que el cuerpo lo resienta tanto al día siguiente.

Recomendaciones prácticas para las Fiestas Patrias

Constanza Raglianti, nutricionista de Neopausia explica que la clave es disfrutar sin culpa, pero también sin excesos: escuchar las señales de nuestro cuerpo, comer con calma, incorporar verduras, mantenernos activos y, después de las celebraciones, volver tranquilamente a nuestra rutina.

La especialista comparte algunas estrategias para estos días: