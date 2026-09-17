Kast coordina con embajador de EE. UU. su agenda en Nueva York por Asamblea de la ONU

El Presidente José Antonio Kast recibió este jueves en el Palacio de La Moneda al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, a días de viajar a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En la reunión también estuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. De acuerdo con BioBioChile, las autoridades revisaron la agenda que cumplirá el Mandatario, la coordinación de sus reuniones y asuntos de interés para la relación bilateral.

El encuentro se produjo después de que se informara que Kast fue invitado a una recepción que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump ofrecerán a los mandatarios que participarán en la cita de Naciones Unidas.

Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno no ha confirmado ni descartado una reunión bilateral entre Kast y Trump durante la visita.

Los ejes de la visita

El debate general de la Asamblea de la ONU se desarrollará entre el 22 y el 28 de septiembre. En esa instancia, jefes de Estado y de Gobierno expondrán sus posiciones y prioridades frente a los principales desafíos internacionales.

La Cancillería contempla impulsar dos asuntos durante la visita: conseguir respaldo para la candidatura de Valparaíso como sede vinculada al Tratado de Alta Mar de las Naciones Unidas (BBNJ) y promover el Compromiso de Santiago.

Este último corresponde a un acuerdo entre Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Uruguay y Paraguay para enfrentar de manera coordinada la delincuencia transnacional.