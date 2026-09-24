Anticonceptivos y salud cardiovascular: qué debes considerar

Elegir un método anticonceptivo implica considerar diferentes factores, entre ellos su efectividad, duración, forma de administración y las preferencias de cada mujer. Sin embargo, también existe un aspecto fundamental que debe formar parte de esta decisión: su estado de salud y, particularmente, la presencia de factores de riesgo cardiovascular.

Hoy en Chile las enfermedades cardíacas continúan siendo la principal causa de muerte, representando cerca del 27% de los fallecimientos a nivel nacional, con más de 28.000 muertes al año según datos del sistema de salud.

En este contexto, la matrona Victoria Cancino, especialista de DKT, destaca la importancia de realizar una evaluación individual antes de optar por un método anticonceptivo, considerando antecedentes como eventos trombóticos, hipertensión, obesidad y otras condiciones que puedan modificar el perfil de riesgo de cada mujer.

“Los anticonceptivos orales combinados contienen estrógeno y progestágeno. Cuando existen antecedentes de trombosis u otros factores de riesgo cardiovascular, es fundamental realizar una evaluación individual, ya que la elegibilidad de estos métodos dependerá del tipo de evento, los antecedentes y las características clínicas de cada mujer”, explica Victoria Cancino.

La especialista agrega que no es adecuado establecer una relación automática entre una determinada hormona y un nivel de riesgo aplicable a todas las mujeres. El perfil de seguridad depende de distintos elementos, entre ellos la composición del anticonceptivo, la dosis, la vía de administración, la duración y, especialmente, las condiciones de salud de cada paciente.

Una elección que debe ser individualizada

En mujeres que presentan determinados factores de riesgo cardiovascular pueden evaluarse diferentes alternativas anticonceptivas, incluyendo métodos hormonales y no hormonales, dependiendo de cada caso y de la recomendación de un profesional de la salud.

“Existen distintas alternativas y no podemos establecer que un método sea mejor que otro para todas las mujeres. Lo importante es evaluar cada caso, conocer los antecedentes de salud y determinar qué opción se ajusta de mejor manera a las necesidades y al perfil clínico de cada paciente”, señala Cancino.

La hipertensión es uno de los factores que deben considerarse durante esta evaluación. La posibilidad de utilizar determinados métodos hormonales dependerá, entre otros aspectos, de los niveles de presión arterial, su grado de control y la coexistencia de otros factores de riesgo cardiovascular.

En el caso de la obesidad, esta tampoco constituye por sí sola una contraindicación general para todos los métodos anticonceptivos, pero sí debe ser considerada como parte de una evaluación integral, especialmente cuando coexiste con otras condiciones.

DIU de cobre: una alternativa anticonceptiva no hormonal

Dentro de las opciones disponibles también existen métodos que no utilizan hormonas. Uno de ellos es el dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, un anticonceptivo de larga duración cuya elección también debe considerar las características, preferencias y antecedentes de salud de cada mujer.

Al no contener estrógeno ni progestágeno, el DIU de cobre permite ejemplificar cómo la anticoncepción no se limita a los métodos hormonales y cómo existen diferentes alternativas que pueden analizarse junto a un profesional.

“Es importante que las mujeres sepan que existen opciones hormonales y no hormonales. El DIU de cobre, por ejemplo, no contiene hormonas. Esto permite ampliar las alternativas disponibles y elegir considerando tanto las necesidades anticonceptivas como las condiciones particulares de salud de cada mujer”, explica la matrona.

No todas las alternativas hormonales son iguales

Entre los métodos hormonales también existen diferencias relevantes. Algunos contienen estrógeno y progestágeno, mientras que otros utilizan solo progestágeno. A esto se suman diferencias en las dosis, las vías de administración y la duración de cada alternativa.

En el caso de los anticonceptivos inyectables, estos factores también deben formar parte de la evaluación. Más que establecer una recomendación general a favor o en contra de ellos, es necesario considerar su composición, dosis, vía de administración, duración y las características clínicas de la mujer.

“Cada método tiene características distintas. Por eso, al momento de elegir no debemos fijarnos solamente en si contiene o no una determinada hormona. También debemos considerar la dosis, la vía de administración, cuánto dura su efecto y, principalmente, el perfil de salud de la paciente”, explica Cancino.

La edad y los antecedentes también importan

Las necesidades anticonceptivas y el perfil de salud pueden cambiar durante la vida reproductiva. Con el paso de los años pueden aparecer o modificarse factores como hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo u otras condiciones que hagan necesario reevaluar el método utilizado.

Por esta razón, haber utilizado un anticonceptivo durante años no significa necesariamente que siga siendo la alternativa más apropiada en todas las etapas de la vida.

“Las condiciones de salud pueden cambiar y por eso es importante reevaluar periódicamente la anticoncepción. La edad es un elemento que debemos considerar junto con otros antecedentes y factores de riesgo. La elección debe hacerse de manera individualizada y puede requerir modificaciones a lo largo de la vida reproductiva”, señala Cancino.

La especialista enfatiza que no existe una jerarquía universal de métodos anticonceptivos. La decisión debe considerar la efectividad, preferencias, antecedentes personales, posibles factores de riesgo y condiciones de salud de cada mujer, idealmente con orientación profesional.

“Más que hablar de un método mejor o peor, debemos hablar del método que resulta adecuado para cada persona en un determinado momento de su vida. Conocer los antecedentes y evaluar el perfil cardiovascular permite tomar una decisión informada y segura”, concluye Victoria Cancino.