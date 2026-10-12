Entre los exámenes de sangre, las ecografías y los controles habituales del embarazo, hay un chequeo que muchas veces queda fuera de la lista: la salud de las encías. Durante la gestación, los cambios hormonales pueden aumentar la respuesta inflamatoria frente a la placa bacteriana, provocando que algunas embarazadas presenten encías más sensibles, enrojecidas o con mayor tendencia al sangrado. Por eso, la evaluación periodontal también puede ser parte importante del cuidado de la salud durante el embarazo.

Ese sangrado, sin embargo, advierte Franco Cavalla, académico de la Facultad de Odontología UNAB, no es una consecuencia normal ni inevitable del embarazo, sino una señal de alerta que suele pasar inadvertida.

Cuando la inflamación avanza

El especialista y también investigador señala que cuando el proceso inflamatorio compromete los tejidos que sostienen los dientes se produce periodontitis, una enfermedad crónica que puede derivar en pérdida de hueso, y en etapas avanzadas, pérdida de las piezas dentales.

Cavalla explica que esta inflamación no queda confinada a la boca: “bacterias, sus productos y distintos mediadores inflamatorios pueden alcanzar la circulación sanguínea y generar una respuesta que afecta al resto del organismo”.

La conexión con el parto prematuro

Por otro lado, diversos estudios muestran que las mujeres embarazadas con periodontitis presentan mayor frecuencia de resultados adversos, en particular parto prematuro y bajo peso al nacer. “Esto no significa que la enfermedad periodontal cause directamente estas complicaciones ni que toda mujer afectada las vaya a desarrollar, pero es una razón más para no dejar pasar este chequeo. Prevenir, diagnosticar y tratar a tiempo la enfermedad periodontal es tan relevante como cualquier otro control de embarazo”, sostiene.

El odontólogo indica que las medidas preventivas son sencillas, como, cepillarse con cuidado al menos dos veces al día con pasta fluorada, realizar limpieza interdental diariamente y acudir a control cuando aparezca sangrado persistente, inflamación, mal aliento o movilidad dentaria.

“La evaluación periodontal debería realizarse idealmente antes de la concepción o al inicio del embarazo, aunque en la práctica pocas veces se agenda por iniciativa propia”, añade.

El beneficio que existe y casi no se usa

En Chile, las personas gestantes cuentan con el GES de Salud Oral Integral, que da acceso a evaluación odontológica, educación, prevención y tratamiento de las enfermedades bucales. Esta cobertura incluye el estudio periodontal y, cuando corresponde, procedimientos como el destartraje y el pulido radicular, seguros durante el embarazo y capaces de controlar la inflamación y recuperar la salud de las encías.

Para el especialista UNAB, toda embarazada debería solicitar este beneficio y no postergar la consulta odontológica por temor al tratamiento. El chequeo existe, es gratuito y está disponible. Falta que se convierta en un hábito tan instalado como la ecografía o el examen de sangre.

Un control que también forma parte del cuidado durante el embarazo

Incorporar la salud periodontal al cuidado del embarazo permite detectar a tiempo problemas que muchas veces pasan inadvertidos. La recomendación es no normalizar el sangrado o la inflamación de las encías y consultar cuando estos síntomas persistan. En Chile, además, las personas gestantes cuentan con acceso al GES de Salud Oral Integral, que contempla evaluación, educación, prevención y tratamiento. Así, el control odontológico puede convertirse en un complemento relevante de los controles habituales durante la gestación.