Buscan comprender nuevos factores asociados a la infertilidad femenina

¿Por qué algunas mujeres presentan dificultades para lograr un embarazo? Pese a los avances científicos en salud reproductiva, aún existen procesos biológicos poco estudiados que podrían ayudar a comprender las causas de la infertilidad femenina.

En este contexto, Alexandra Olate, bioquímica y doctora en Ciencias Biomédicas, se adjudicó un proyecto de Postdoctorado financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que ejecutará en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule (UCM).

La investigación, titulada “Papel de neuraminidasa 1 en la regulación del microambiente ovárico en roedores y su implicancia en fertilidad”, busca comprender cómo esta enzima influye en las condiciones que permiten el desarrollo y la maduración de los óvulos.

Una nueva mirada sobre la fertilidad femenina

Si bien gran parte de la investigación en salud reproductiva ha abordado factores hormonales y genéticos, este proyecto propone profundizar en otro aspecto: las condiciones del entorno en el que se desarrollan los óvulos.

“Nuestro proyecto busca ampliar esa mirada y comprender cómo las condiciones del ambiente ovárico también podrían influir en la fertilidad. Con ello, esperamos generar nuevos conocimientos que, a futuro, contribuyan a explicar algunas de las causas de infertilidad femenina”, explicó Olate.

El estudio se centrará en la neuraminidasa 1, una enzima que participa en diversos procesos del organismo, entre ellos la comunicación entre las células y la regulación de la inflamación. Investigaciones previas han observado problemas de fertilidad en modelos animales que carecen de esta enzima, aunque todavía se desconocen los mecanismos que explican esta relación.

Para avanzar en su comprensión, el equipo estudiará el ambiente que rodea a los óvulos dentro del ovario, prestando especial atención a los procesos inflamatorios y al funcionamiento de los vasos linfáticos, pequeños conductos que ayudan a regular el equilibrio de líquidos y participan en las defensas del organismo.

A través de estudios experimentales en modelos animales, se buscará determinar si las alteraciones en estos procesos afectan el desarrollo de los óvulos y contribuyen a explicar los problemas de fertilidad observados.

Durante los tres años de ejecución, la investigación analizará la presencia y función de la neuraminidasa 1 en el ovario y evaluará posibles intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de su entorno, particularmente mediante la regulación de la inflamación y el funcionamiento de los vasos linfáticos.

Aunque se trata de investigación en modelos animales, sus resultados podrían abrir nuevas líneas de estudio sobre los mecanismos biológicos asociados a la infertilidad femenina y contribuir, a largo plazo, al desarrollo de conocimiento relevante para la salud reproductiva.

Investigación colaborativa con proyección internacional

El proyecto se desarrollará en el Laboratorio de Canales Iónicos y Reproducción de la Facultad de Medicina UCM, bajo el patrocinio de Ingrid Carvacho, y contará con la colaboración de investigadores de la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile y la Universidad de Aarhus, en Dinamarca.

Esta colaboración permitirá integrar conocimientos y capacidades de distintas áreas científicas, fortaleciendo el trabajo interdisciplinario y la proyección nacional e internacional de la investigación desarrollada desde la Región del Maule.