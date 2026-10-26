Con 5 mil visitantes, OH! Stgo cierra su novena edición

La novena edición del festival OH! Stgo (Open House Santiago), realizada entre el 15 y el 25 de octubre, concluyó con un balance que confirma el interés de las personas por conocer y recorrer la ciudad: 70 espacios abiertos en 19 comunas, unos 5 mil visitantes y 3 millones de visualizaciones en redes sociales durante el mes del festival. El cierre se vivió el fin de semana del sábado 24 y el domingo 25 de octubre.

Durante el festival se abrieron al público edificios patrimoniales, obras contemporáneas, espacios de memoria, infraestructura, conjuntos habitacionales y proyectos comunitarios, a través de recorridos, visitas guiadas y actividades.

La programación se extendió por 19 comunas, lo que permitió descubrir la ciudad desde distintos barrios y miradas y posibilitó encuentros improbables entre personas de la ciudad.

El festival contó además con 80 voluntarios y voluntarias, que acompañaron las visitas y recibieron a quienes llegaron a los espacios. Su trabajo fue clave para que las personas pudieran recorrer cada lugar de manera ordenada y cercana.

Las 5 mil visitas registradas en los distintos espacios muestran el interés por conocer de cerca la arquitectura, la ingeniería, el paisajismo y las iniciativas comunitarias de la ciudad. A ello se suman los 3 millones de visualizaciones en redes sociales, que dan cuenta del alcance que tuvo el festival más allá de los recorridos presenciales.

Al respecto, la coordinadora general del festival y directora de Fundación Aldea, Soledad Díaz de La Fuente, señaló: “en tiempos de incertidumbre, tenemos la certeza de que los habitantes de Santiago mantienen vivo el anhelo por conocer sus joyas arquitectónicas; y cuando se conoce la ciudad, se adquieren las herramientas para transformarla y hacerla más linda, humana y participativa, en fin, para ir más allá de lo que imaginamos”.

Las personas interesadas en conocer más sobre la edición 2026 y sobre próximas actividades pueden estar atentas a las redes sociales del festival y a ohstgo.cl. Además, durante todo el año se puede acceder a muchas otras experiencias a través de la membresía Comunidad OH! Stgo (https://ohstgo.cl/comunidad/).

OH! Stgo es organizado por Fundación Aldea. Es un proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales y cuenta con financiamiento del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, del Ministerio de las Culturas y las Artes.

El festival Open House Santiago (OH! Stgo) es un evento gratuito de celebración de la ciudad contemporánea, organizado por Fundación Aldea, que invita a las personas a conocer los mejores ejemplos de arquitectura, ingeniería, paisajismo e iniciativas comunitarias de la Región Metropolitana. Forma parte de la red internacional Open House Worldwide, integrada por más de 60 ciudades en cinco continentes.

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