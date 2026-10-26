Bolsa de Sao Paulo se desploma tras la victoria de Lula en Brasil

La Bolsa de Sao Paulo, la principal de América Latina, cayó casi 17% en su apertura este lunes (26.10.2026) tras la reelección el domingo del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva frente al conservador Flávio Bolsonaro.

A sus casi 81 años, Lula ganó el balotaje con cerca de 52% de los votos, contra 48% del senador Bolsonaro, quien ganó la primera vuelta y llegaba como favorito.

Mecanismo de emergencia por primera vez desde la pandemia de covid-19

La fuerte caída del índice de referencia Ibovespa provocó incluso una suspensión de las transacciones por 30 minutos, un mecanismo extraordinario conocido como “circuit breaker”.

Esta medida se activa cuando hay caídas de más de 10 % y es la primera vez que se implementa en Brasil desde el estallido de la pandemia de covid-19 en 2020.

Además, el precio del dólar se disparó 12 % en la apertura de los mercados, hasta alcanzar los 5,60 reales.

Gasto público y deuda en aumento

Tras la victoria en primera vuelta del hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, el Ibovespa se había disparado y alcanzado un récord de 210.000 puntos. Ahora cayó hasta un nivel más bajo que antes de las elecciones, en torno a 170.000 puntos.

Lula llega al final de su tercer mandato con empleo récord e inflación controlada, pero con un gasto público y una deuda crecientes. Muchos brasileños se quejan de la pérdida de poder adquisitivo y el endeudamiento de las familias preocupa a las autoridades.