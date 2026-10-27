Encontrar más pelos de lo habitual en la ducha, notar que la partidura se ensancha o sentir que el cabello ha perdido volumen son señales que muchas mujeres experimentan en distintas etapas de su vida. Aunque frecuentemente se atribuyen al estrés o al paso de los años, detrás de estos cambios pueden existir factores hormonales, nutricionales e incluso alteraciones de salud que requieren evaluación médica.

A diferencia de lo que ocurre en los hombres, donde la pérdida de cabello suele estar estrechamente relacionada con la genética y la acción hormonal, en las mujeres el problema puede tener múltiples causas que, en ocasiones, se presentan simultáneamente.

El embarazo y el posparto, la perimenopausia, la menopausia, el síndrome de ovario poliquístico, los problemas de tiroides, la falta de hierro y las dietas restrictivas son algunos de los factores que pueden afectar el ciclo de crecimiento del cabello.

La doctora Manuela Salas, jefa del Área Médica Capilar de Clínica Terré, explica que uno de los principales desafíos es identificar qué está provocando la pérdida de pelo en cada paciente, ya que no todas las mujeres necesitan el mismo tratamiento.

“Muchas pacientes llegan a consultar pensando que la caída del cabello es únicamente un problema estético o que se debe al estrés. Sin embargo, el pelo también puede reflejar cambios que están ocurriendo en el organismo. Por eso, antes de iniciar cualquier tratamiento es fundamental investigar qué está provocando esa caída y entender que muchas veces hay más de un factor involucrado”, señala la especialista.

El vínculo entre las hormonas, la nutrición y la salud capilar

El cabello atraviesa distintas fases de crecimiento, reposo y caída. Cuando este ciclo se altera, puede producirse una pérdida mayor de lo habitual, una disminución de la densidad capilar o un adelgazamiento progresivo de las fibras.

En las mujeres, las fluctuaciones hormonales pueden modificar este equilibrio. Durante el posparto, por ejemplo, es frecuente experimentar una caída temporal del cabello debido a los cambios hormonales posteriores al embarazo. En la perimenopausia y la menopausia también pueden producirse modificaciones en la densidad y calidad del pelo.

Pero las hormonas no son las únicas responsables. Una alimentación insuficiente en determinados nutrientes, las reservas bajas de hierro o las alteraciones tiroideas también pueden afectar el crecimiento capilar.

“El folículo piloso necesita condiciones adecuadas para producir un cabello saludable. Cuando existen deficiencias nutricionales, cambios hormonales o determinadas enfermedades, ese proceso puede verse afectado. Por eso, tratar únicamente el cuero cabelludo sin investigar lo que ocurre en el resto del organismo puede significar que estamos dejando fuera una parte importante del problema”, explica Salas.

A esto se suma el impacto emocional que puede generar la pérdida de cabello. Para muchas mujeres, notar una disminución progresiva del volumen capilar afecta su autoestima, su seguridad y la manera en que perciben su imagen.

Nuevas alternativas y tratamientos personalizados

Durante los últimos años, el abordaje de la salud capilar ha incorporado distintas alternativas orientadas a evaluar tanto las condiciones del cuero cabelludo como los factores internos que pueden influir en el crecimiento del cabello.

Entre las opciones utilizadas en medicina capilar se encuentra el plasma rico en plaquetas, obtenido de la propia sangre del paciente y aplicado en el cuero cabelludo. También se investigan terapias regenerativas basadas en células madre mesenquimales, aunque su eficacia y seguridad para tratar la pérdida de cabello todavía requieren mayor evidencia clínica.

En este contexto, Clínica Terré desarrolló un programa capilar enfocado específicamente en mujeres, que combina evaluación médica, exámenes de sangre y tratamientos personalizados según el diagnóstico y las necesidades de cada paciente, que pueden incluir plasma rico en plaquetas, aplicaciones de células madre mesenquimales y sueros vitamínicos endovenosos.

La iniciativa busca abordar las distintas dimensiones que pueden estar relacionadas con la pérdida de cabello femenino. Sin embargo, la indicación de cada intervención debe considerar el diagnóstico individual, la evidencia disponible y los posibles riesgos y beneficios.

“Lo importante es entender que no existe una solución única para todas las mujeres. Hay pacientes que necesitan corregir una deficiencia nutricional, otras requieren estudiar un problema hormonal y algunas pueden beneficiarse de tratamientos específicos para su tipo de alopecia. El primer paso siempre debe ser un diagnóstico adecuado”, enfatiza la doctora.

¿Cuándo es necesario consultar?

Aunque perder cabello diariamente forma parte de su ciclo natural, existen señales que justifican una evaluación especializada.

Entre ellas se encuentran:

Una caída abundante que persiste durante varias semanas.

La disminución progresiva del volumen.

El ensanchamiento de la partidura .

. La aparición de zonas con menor densidad o la pérdida de cabello acompañada de otros síntomas.

La especialista también recomienda prestar atención cuando la caída aparece después de cambios hormonales importantes, dietas restrictivas, enfermedades o periodos de estrés intenso.

“Mientras antes identifiquemos la causa, mayores posibilidades tenemos de indicar un tratamiento adecuado. Lo fundamental es no normalizar una pérdida progresiva del cabello ni comenzar a consumir vitaminas o utilizar productos sin saber realmente qué está ocurriendo”, concluye Salas.